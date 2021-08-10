當美國將祭出高額補貼，吸引半導體製造回流美國，歐、日也表態跟進，半導體產業將從自由貿易走向保護主義，台積電今年不斷釋出全球設廠訊號，背後深意不能等閒視之。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，在今年台積電股東會上，台積電董事長劉德音證實，確實考慮赴德國、日本設廠，這對台積電來說，這是一個重大的策略轉變。

「我們現在的目標，就是在日本建廠，」劉德音表示，目前團隊正在日本進行盡職調查（Due Dilligence），雙方團隊幾乎每個星期都在開會。他更明白地表示，「日本的Cost（成本），是比台灣高很多」，在日本設置晶圓廠，「目標在日本能夠打平成本，讓我們的股東能有比較平穩的獲利。」

針對德國設廠，劉德音也透露，「德國有好幾個大的客戶，我們會與他們持續地溝通…，德國這邊在做認真評估，但還在早期階段」。

設廠的盤算 助人兼自保

《財訊》報導指出，過去，台積電基於追求最高效率的原則，絕大部分新廠投資都在台灣。只要提到海外設廠，第一個會被提出的問題，就是海外生產成本過高，會拉低台積電的獲利效率，因此全球化的分工，才是生產半導體最便宜有效的方法。

《財訊》分析，事實上，台積電創辦人張忠謀幾天前在APEC（亞太經濟合作會議）非正式領袖閉門會後的記者會上也示警，各國政府若是想片面改變半導體產業鏈全球分工的現狀，可能會嘗到苦果：「過去數十年的自由貿易，大幅促進半導體技術發展，因此愈趨複雜的技術，使供應鏈走向境外。」他解釋，「試圖讓時光倒流是相當不切實際的，不僅成本將提升，技術進步可能放緩，花費數千億美元及許多時間後，結果仍將會是不自給自足、成本很高的供應鏈。我們認同國家安全的顧慮確實存在，也相信針對國安應用，在國境內有自給自足供應鏈是審慎的作法，然而，針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈，是最好的作法。」

現場馬上就有記者提問，台積電赴海外設廠，不正是與他所說的方向背道而馳？張忠謀則表示，「中間沒有任何衝突，他們做的是目前需要的事情，我說的是目前應該要做的事情，理想的作法也應該表達，雖然現在的趨勢是很多國家要求在自己的國家製造，但是這還是一個啟端，如果我們能及時（提醒），如果沒有人講任何話，可能會發展到相當可怕（的狀況）。」