【極其罕見的「猴B病毒」】

就在今年5月時，中國有一名獸醫感染了極其罕見的「猴B病毒」（Monkey B virus）後死亡，這是中國歷史上第一個有記錄的病例。患者是一名在北京市的53歲男性獸醫，他在今年3月4號及6號分別解剖了2隻猴子屍體，1個多月後該獸醫出現噁心、嘔吐、發燒症狀，並出現神經系統方面的症狀，最後則在5月27號死亡。根據該報告證實，該病例是中國國內首例人類感染皰疹B病毒事件，報告指出，該名獸醫生前在某家專門從事非人靈長類動物繁殖與實驗研究的機構工作，在今年3月前後解剖2隻死猴子後，遭到感染不治而亡，而猴B病毒是獼猴體內的一種地方性α皰疹病毒，最早在1932年被分離出來，目前為止全球約有60例的零星感染病例，且致死率竟達70~80%，現今主要以北美的靈長類動物獸醫、動物護理人員或實驗室研究人員為高風險群。

【爆發疫情的可能性幾乎為零】

這種幾乎不會傳染給人類，但一旦發生感染情況，病例往往會走向死亡，調查數據指出約80%未經治療的患者死於病毒攻擊中樞神經系統所引起的併發症，這會導致大腦腫脹。在經歷過新型冠狀病毒之後，現今只要出現不尋常的疾病，就會引發人們的恐懼，不過感染猴B病毒獸醫的助手檢測結果都為陰性，所以爆發疫情的可能性幾乎為零。

【跨物種感染的結果】

《華盛頓郵報》(Washington Post)甚至合理地假設病例應該也有未被發現或未被報告的案例，幸運的是，美國疾病控制預防中心目前只追蹤到一起把病毒傳染給另一個人的案例。這意味著，儘管新型冠狀病毒大流行可能源自動物病毒向人類宿主的附著，但猴B病毒在人類中爆發的可能性極小。

香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院院長奧斯特里德（Nikolaus Osterrieder）表示：「猴B病毒和新型冠狀病毒都是『跨物種感染的結果』，兩者的區別在於，皰疹B病毒幾乎不曾出現人傳人事件，而新型冠狀病毒知道怎麼找到下一個人類宿主。」奧斯特里德推測，皰疹B病毒不太可能發生突變，除非它開始在人類之間迅速傳播。

圖片來源：甘岱民攝

資料來源：DAN ROBITZSKI(2021JUL 21).EXTREMELY RARE MONKEY VIRUS KILLS VETERINARIAN IN CHINA. Futurism