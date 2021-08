【「熱圓頂」現象】

美國在今年經歷多起熱浪襲擊後,日前又有另一股巨大的熱浪預計將以最無情的方式襲擊美國的大部分地區。

根據《衛報》報導,一個新的「熱圓頂」於7月26號抵達,它覆蓋了美國中部和西部的大部分地區。在這熱圓頂裡會有下沈氣流,下沈氣流往內壓縮就會升溫,而且在高壓狀態下就會有大太陽,熱圓頂現象來襲,常會出現破紀錄高溫;熱圓頂現象要是碰上都會區,那更是熱上加熱,因為市區裡綠樹減少,高樓大廈和柏油路會儲存太陽發出的熱量,形成了城市熱島效應,熱氣籠罩在城市上空。 氣象專家:「這種現象可以看到大量深色建築,有黑色屋頂、人行道、有居民、有工業,種種因素造就城市裡的熱氣較多,所以就像是一個熱泡泡,叫做城市熱島效應,它會慢慢釋放熱氣,尤其是在晚上,如此一來城市地區會比較熱,溫度可能比郊區高上攝氏8.3度。」

【氣溫又屢破新紀錄】

而於7月26號抵達美國的熱浪,即將成為美國歷史上在夏天經歷過的最嚴重的熱浪紀錄,這絕對會導致美國部分地區氣溫又屢破新紀錄,而在此之前這些地區已經遭受了嚴重的乾旱、大規模的野火和致命的溫度襲擊。

勞倫斯伯克利國家實驗室的資深科學家邁克爾·溫納在接受《衛報》採訪時表示:「從很多方面來說,這都是一個教育公眾的機會,氣候變化就在眼前,而且非常危險。」「這不是我們這輩的問題,而是整個人類的問題,對氣候科學家來說,也是一個受教育的時刻。」

【短時間經歷過這麼多的熱浪】

該領域的專家普遍認為,人類活動引起的氣候變化是造成這些熱浪的原因之一,人為活動導致它們更頻繁地發生,同時也使它們更加嚴重,然而很少有人預料到如此嚴重的熱浪竟會如此迅速、如此猛烈地襲擊美國。

邁克爾·溫納在接受《衛報》採訪時表示:「這是一個嚴峻而危險的夏天,一些非常可怕的熱浪無情地朝我們過來。」「隨著全球變暖的持續,我們當然預料到了這種溫度,但我認為沒有人預料到問題來得如此之快,當初我不認為我們能預料到在同一個地區的一段期間內就會經歷過這麼多的熱浪。」

圖片來源:VIA PIXABAY

資料來源:DAN ROBITZSKI(2021JUL 27).THE US IS GETTING SMASHED BY ANOTHER BRUTAL HEAT WAVE. Futurism