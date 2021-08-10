【焦點一｜臉書 Q2 營收創新高，歐美用戶數卻下滑？宣布組建新團隊，發展「MetaVerse」虛擬宇宙】

臉書第二季 收益報告 顯示，企業營收與全球用戶數持續正成長，旗下應用程式（Facebook Instagram WhatsApp 等）無疑成為人們生活中的重要角色；然而，臉書在歐美等重要市場，用戶數面臨停滯不前的危機，成為未來發展的隱憂。與此同時，臉書高層於 7 月 26 日宣布，將組建團隊鑽研「MetaVerse」虛擬宇宙，立志五年內從社群媒體公司轉型為 MetaVerse 企業。

Facebook 在此一季度增加了 3000 萬位日活躍用戶（7%），全球日活躍用戶突破 19 億，相當於世界上每四人，就有一人每天都會使用 Facebook 旗下應用程式。值得注意的是，用戶數的增長主要來自於亞太地區，來自美國的每日活躍用戶數並無增長，而在歐洲，甚至呈現下滑趨勢。由於歐美地區為臉書的主要市場，因而，此一現象勢必需要密切監控與改善。

Facebook每一季活躍用戶統計。（圖片來源：Facebook）
Facebook每一季活躍用戶統計。（圖片來源：Facebook）

營收方面，廣告仍是臉書的主要收入來源；其中，將近九成營收皆來自美加、歐洲地區，僅有一成左右來自世界上其他地區。今年第二季度，臉書廣告收入較去年同期激增 56%，來到 286 億美元，廣告展示總數增加 6%，平均廣告成本更上漲 47%，幅度驚人。然而，臉書首席財務官對外表示，受限於蘋果隱私政策，數位廣告界預期將受「廣告定位逆風（Ad Targeting Headwinds）」衝擊，Q3 收入增長率將趨緩。

Facebook每位用戶平均帶來的營收（ARPU）。（圖片來源：Facebook）
Facebook每位用戶平均帶來的營收（ARPU）。（圖片來源：Facebook）

由於廣告業務受限，臉書近期積極發展電商、內容訂閱、創作者變現／分潤等營利機制。七月底，臉書 AR 與 VR 副總裁進一步公開表示，集團將投入「MetaVerse」研究，創辦人祖克伯亦在接受採訪時表示，如果進展順利，「可望在五年內讓臉書從原本的社群媒體平台，轉型為 MetaVerse 企業」。所謂「MetaVerse（元宇宙）」指的是應用 VR、AR 技術所建構、多人共存的虛擬世界，就像是電影《一級玩家》中的情景真實上演，在虛擬空間中打造具有沈浸感、身份感、人際網絡、經濟系統與文明的健全社群。目前，臉書如火如荼發展的 AR 裝置產品「Oculus」，正是邁向 MetaVerse 業務的第一步。

【焦點二｜短影音動態：TikTok 測試「限時動態」功能、YouTube 正式啟動一億美元創作者獎勵計劃】

短影音市場持續成長，一路上，各平台從不停止相互「致敬」熱門功能，例如：Snapchat 先行推出、由 Instagram 發揚光大的「限時動態」，除了 Facebook 從善如流之外，Twitter、Spotify 等社群也陸續仿效，分別推出「Twitter Fleets」與「Spotify Spotlights」等產品。本月初，TikTok 亦宣布入列，開始測試「TikTok Stories」。Stories 將配備專用的影音編輯工具，並將出現在主頁的左側，方便用戶查找與創建。然而，TikTok 用戶是否買單這項新功能，還有待後續觀察，例如：Twitter Fleets 推出一年間，使用情形不盡理想，最終，官方在 8 月 3 日宣布移除此一功能。

TikTok宣布加入限時動態功能。（圖片來源：TikTok）
TikTok宣布加入限時動態功能。（圖片來源：TikTok）

TikTok 用戶數與下載數屢創新高，有望成長茁壯為足以與臉書匹敵的社群平台，惟創作者變現模式仍待健全；為此，TikTok 宣佈將延長影音長度限制，由先前的 60 秒擴展為三分鐘，以便提供更多元的內容以及插入廣告。

另一方面，上個月正式於全球推出的 YouTube Shorts，為了吸引短影音創作者加入，宣布啟動「YouTube Shorts 基金」，基金總額一億元，第一筆獎金將於本月支付，目前此計畫僅支援以下 10 個地區，包括：美國、英國、印度、巴西、印尼、日本、墨西哥、俄羅斯、南非以及奈及利亞等，但 YouTube 表示未來將擴大適用範圍。

YouTube Shorts。（圖片來源：YouTube）
YouTube Shorts。（圖片來源：YouTube）

官方指出，只要年滿 13 歲的創作者都有機會申請獎勵金，而 YouTube 會針對創作者發佈之短片的表現（觀看次數、互動率等）進行評選，通過評選的創作者每月可獲得 100－1000 美元的獎勵金（獎勵金不限於當月上傳的影片，只要指標符合標準即可）。需注意的是，申請獎勵的基本條件為「原創影音」，亦即創作者不得上傳已在 TikTok、Instagram 等其他社群平台曝光、或帶有浮水印的影片。

【焦點三｜電商人必知！臉書推實用工具，廣告素材、行銷活動靈感大集合】

每次要做電商廣告素材，總是沒靈感？不知道哪個廣告形式表現得更好、不確定受眾更喜歡怎樣的視覺？或是每當節慶檔期到來，經常苦惱行銷活動切入點？為此，Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。

Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。（圖片來源：Creative Guidance Navigator）
Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。（圖片來源：Creative Guidance Navigator）

在素材指南導航中，用戶可根據地區、廣告形式、產業、平台、企業規模、廣告目標等條件進行篩選，以檢視相關的廣告素材洞察數據，以決定最適合所屬產業的素材策略。

在行銷活動靈感庫當中，用戶可根據產業（例如：電商、汽車、零售等）、節慶類別（例如：父親節、聖誕節等）進行篩選。篩選後，搜尋結果將呈現四個頁籤，包含：

1.行銷策略（Campaign Ideas） 一系列文章與指南，協助行銷人發想節慶策略。

2.廣告素材（Ready to Go Ads） 提供現成的素材圖片以及文案，供用戶下載、發佈。

3.數據洞察（Data and Insights） 提供關於該節慶的消費者調查，供用戶參考、調整決策。

4.學習資源（Resources） 列出官方發佈的 Facebook 廣告等商業功能教學文章。

Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。（圖片來源：Campaign Ideas Generator）
Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。（圖片來源：Campaign Ideas Generator）

【焦點四｜Twitter 也搶食電商大餅？推線上購物，進入測試初始階段】

近年來，各大社群平台紛紛思索多元變現途徑、發展電商功能，例如 Facebook Instagram 已提供商城、一站結帳、直播購物等功能；有鑑於此，Teitter 於 7 月 28 日上午，正式發布宣告，啟動「Twitter Shopping」的試點計劃。Twitter 用戶將可在個人帳戶中建立自己的賣場，不需要額外跳轉與設定，就可以在平台內完成商品上架及購物付款。

Teitter 於 7 月 28 日上午，正式宣告啟動「Twitter Shopping」的試點計劃。（圖片來源：Twitter）
Teitter 於 7 月 28 日上午，正式宣告啟動「Twitter Shopping」的試點計劃。（圖片來源：Twitter）

這項功能目前針對美國 iOS 企業用戶（Professional Profiles）進行測試，合作品牌包含遊戲商 GameStop、旅遊品牌 ArdenCove 等十多家企業，尚未開放合作名單外的企業申請使用。Twitter 於今年四月推出企業用戶功能，以利企業、非營利組織、出版商與創作者等，於平台上顯示業務內容，並提供如信箱、電話、地址、營業時間等服務資訊。此功能可測試 Twitter 用戶的流量走向及感興趣的內容，也能幫助官方與品牌端了解如何促成商業轉換——正如 Twitter 營收總裁所言「我們開始探索如何在平台上支持商業活動」——Twitter 表示之後將跟企業合作創建諮詢委員會，來了解商家的需求。這並非 Twitter 第一次嘗試引進電商功能，早在 2014 年，Twitter 就曾推出「一鍵購買」，但最終在 2017 年放棄了這項新改革。

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