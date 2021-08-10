【焦點一｜臉書 Q2 營收創新高，歐美用戶數卻下滑？宣布組建新團隊，發展「MetaVerse」虛擬宇宙】

臉書第二季 收益報告 顯示，企業營收與全球用戶數持續正成長，旗下應用程式（Facebook Instagram WhatsApp 等）無疑成為人們生活中的重要角色；然而，臉書在歐美等重要市場，用戶數面臨停滯不前的危機，成為未來發展的隱憂。與此同時，臉書高層於 7 月 26 日宣布，將組建團隊鑽研「MetaVerse」虛擬宇宙，立志五年內從社群媒體公司轉型為 MetaVerse 企業。

Facebook 在此一季度增加了 3000 萬位日活躍用戶（7%），全球日活躍用戶突破 19 億，相當於世界上每四人，就有一人每天都會使用 Facebook 旗下應用程式。值得注意的是，用戶數的增長主要來自於亞太地區，來自美國的每日活躍用戶數並無增長，而在歐洲，甚至呈現下滑趨勢。由於歐美地區為臉書的主要市場，因而，此一現象勢必需要密切監控與改善。

Facebook每一季活躍用戶統計。（圖片來源：Facebook）

營收方面，廣告仍是臉書的主要收入來源；其中，將近九成營收皆來自美加、歐洲地區，僅有一成左右來自世界上其他地區。今年第二季度，臉書廣告收入較去年同期激增 56%，來到 286 億美元，廣告展示總數增加 6%，平均廣告成本更上漲 47%，幅度驚人。然而，臉書首席財務官對外表示，受限於蘋果隱私政策，數位廣告界預期將受「廣告定位逆風（Ad Targeting Headwinds）」衝擊，Q3 收入增長率將趨緩。

Facebook每位用戶平均帶來的營收（ARPU）。（圖片來源：Facebook）

由於廣告業務受限，臉書近期積極發展電商、內容訂閱、創作者變現／分潤等營利機制。七月底，臉書 AR 與 VR 副總裁進一步公開表示，集團將投入「MetaVerse」研究，創辦人祖克伯亦在接受採訪時表示，如果進展順利，「可望在五年內讓臉書從原本的社群媒體平台，轉型為 MetaVerse 企業」。所謂「MetaVerse（元宇宙）」指的是應用 VR、AR 技術所建構、多人共存的虛擬世界，就像是電影《一級玩家》中的情景真實上演，在虛擬空間中打造具有沈浸感、身份感、人際網絡、經濟系統與文明的健全社群。目前，臉書如火如荼發展的 AR 裝置產品「Oculus」，正是邁向 MetaVerse 業務的第一步。

【焦點二｜短影音動態：TikTok 測試「限時動態」功能、YouTube 正式啟動一億美元創作者獎勵計劃】

短影音市場持續成長，一路上，各平台從不停止相互「致敬」熱門功能，例如：Snapchat 先行推出、由 Instagram 發揚光大的「限時動態」，除了 Facebook 從善如流之外，Twitter、Spotify 等社群也陸續仿效，分別推出「Twitter Fleets」與「Spotify Spotlights」等產品。本月初，TikTok 亦宣布入列，開始測試「TikTok Stories」。Stories 將配備專用的影音編輯工具，並將出現在主頁的左側，方便用戶查找與創建。然而，TikTok 用戶是否買單這項新功能，還有待後續觀察，例如：Twitter Fleets 推出一年間，使用情形不盡理想，最終，官方在 8 月 3 日宣布移除此一功能。

TikTok宣布加入限時動態功能。（圖片來源：TikTok）

TikTok 用戶數與下載數屢創新高，有望成長茁壯為足以與臉書匹敵的社群平台，惟創作者變現模式仍待健全；為此，TikTok 宣佈將延長影音長度限制，由先前的 60 秒擴展為三分鐘，以便提供更多元的內容以及插入廣告。

另一方面，上個月正式於全球推出的 YouTube Shorts，為了吸引短影音創作者加入，宣布啟動「YouTube Shorts 基金」，基金總額一億元，第一筆獎金將於本月支付，目前此計畫僅支援以下 10 個地區，包括：美國、英國、印度、巴西、印尼、日本、墨西哥、俄羅斯、南非以及奈及利亞等，但 YouTube 表示未來將擴大適用範圍。

YouTube Shorts。（圖片來源：YouTube）

官方指出，只要年滿 13 歲的創作者都有機會申請獎勵金，而 YouTube 會針對創作者發佈之短片的表現（觀看次數、互動率等）進行評選，通過評選的創作者每月可獲得 100－1000 美元的獎勵金（獎勵金不限於當月上傳的影片，只要指標符合標準即可）。需注意的是，申請獎勵的基本條件為「原創影音」，亦即創作者不得上傳已在 TikTok、Instagram 等其他社群平台曝光、或帶有浮水印的影片。

【焦點三｜電商人必知！臉書推實用工具，廣告素材、行銷活動靈感大集合】

每次要做電商廣告素材，總是沒靈感？不知道哪個廣告形式表現得更好、不確定受眾更喜歡怎樣的視覺？或是每當節慶檔期到來，經常苦惱行銷活動切入點？為此，Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。

Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。（圖片來源：Creative Guidance Navigator）

在素材指南導航中，用戶可根據地區、廣告形式、產業、平台、企業規模、廣告目標等條件進行篩選，以檢視相關的廣告素材洞察數據，以決定最適合所屬產業的素材策略。

在行銷活動靈感庫當中，用戶可根據產業（例如：電商、汽車、零售等）、節慶類別（例如：父親節、聖誕節等）進行篩選。篩選後，搜尋結果將呈現四個頁籤，包含：

1.行銷策略（Campaign Ideas） 一系列文章與指南，協助行銷人發想節慶策略。

2.廣告素材（Ready to Go Ads） 提供現成的素材圖片以及文案，供用戶下載、發佈。

3.數據洞察（Data and Insights） 提供關於該節慶的消費者調查，供用戶參考、調整決策。

4.學習資源（Resources） 列出官方發佈的 Facebook 廣告等商業功能教學文章。

Facebook 近期推出兩個獨立網站「素材指南導航（Creative Guidance Navigator）」和「行銷活動靈感庫（Campaign Ideas Generator）」，為行銷人員提供洞察與建議。（圖片來源：Campaign Ideas Generator）

【焦點四｜Twitter 也搶食電商大餅？推線上購物，進入測試初始階段】

近年來，各大社群平台紛紛思索多元變現途徑、發展電商功能，例如 Facebook Instagram 已提供商城、一站結帳、直播購物等功能；有鑑於此，Teitter 於 7 月 28 日上午，正式發布宣告，啟動「Twitter Shopping」的試點計劃。Twitter 用戶將可在個人帳戶中建立自己的賣場，不需要額外跳轉與設定，就可以在平台內完成商品上架及購物付款。

Teitter 於 7 月 28 日上午，正式宣告啟動「Twitter Shopping」的試點計劃。（圖片來源：Twitter）

這項功能目前針對美國 iOS 企業用戶（Professional Profiles）進行測試，合作品牌包含遊戲商 GameStop、旅遊品牌 ArdenCove 等十多家企業，尚未開放合作名單外的企業申請使用。Twitter 於今年四月推出企業用戶功能，以利企業、非營利組織、出版商與創作者等，於平台上顯示業務內容，並提供如信箱、電話、地址、營業時間等服務資訊。此功能可測試 Twitter 用戶的流量走向及感興趣的內容，也能幫助官方與品牌端了解如何促成商業轉換——正如 Twitter 營收總裁所言「我們開始探索如何在平台上支持商業活動」——Twitter 表示之後將跟企業合作創建諮詢委員會，來了解商家的需求。這並非 Twitter 第一次嘗試引進電商功能，早在 2014 年，Twitter 就曾推出「一鍵購買」，但最終在 2017 年放棄了這項新改革。