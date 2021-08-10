藝人周曉涵擁有甜美的外型，演出許多電視劇《天巡者》、《必勝大丈夫》、《武大的小姐姐們》，因此擁有許多觀眾朋友的支持。最近周曉涵在社群上分享一段舞蹈，因為她的生日與父親節是同一天，所以特別錄了一段熱舞慶祝。

周曉涵近日在社群Instagram上分享一部短片，分享最近的心情: 「父親節來到，獻舞送給爸爸們! 」她穿著一套時尚洋裝，開出胸前深V，展現出S型的身材曲線，在室內客廳裡，扭腰擺臀的跳舞，手裡拿著一朵鮮紅色的玫瑰花，展現出女人的性感與優雅，也讓網友留言「這樣會引發所有父親暴動的」。

此外，周曉涵最近剛過生日，寫下對大家的感謝:「謝謝大家的生日祝福，我的生日願望很簡單，希望疫情趕快結束，家人朋友都平安健康，希望自己訂下的規劃能如願實現。」她生日的時候，透過社群直播與粉絲朋友一起慶生，讓她覺得生活相當的幸福。

周曉涵分享這段時間的想法: 「經歷漫長的疫情，讓人更珍惜每個有你們陪伴的日子，希望你們都能平安健康！最近漸漸回歸工作崗位，感受滿滿的衝勁。」許多網友在底下留言:「美麗的舞蹈」、「曉涵好可愛，能歌善舞」、「我的女神姐姐，生日快樂」、「笑的好燦爛」。

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