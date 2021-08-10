藝人泱泱(吳泱潾)擁有甜美的外型，主持網路節目《木曜4超玩》，因此擁有許多粉絲朋友支持與喜愛。她最近在社群上分享新髮型，新的瀏海造型畫面曝光，引起許多網友的關注。

泱泱近日在社群臉書上分享，會親手剪頭髮的原因: 「聽說五條老師的理想型是斜瀏海又乖乖的女生，這不就剪了嗎?」泱泱因非常喜歡１個動漫角色，所以就自己剪了一個斜瀏海，至於日本動漫《咒術迴戰》的五條老師能否看到先不管，但新髮型相當可愛與俏麗，就讓一票網友先迷戀新造型。

泱泱分享最近為解封的心情：「最近開始慢慢恢復工作模式了，不過好像因為太久沒有出門，每次出門工作後總是覺得特別累?」喜歡慢跑的她，覺得晚上雖然比白天涼，戴口罩呼吸真的不是很順，不知道何時才能不戴口罩跑，提醒大家戴口罩運動的時候，還是要多注意自己的身體健康。

許多網友在她剪瀏海的貼文下留言: 「太可愛了吧!」、「我覺得還不斜」、「我以為五條老師是王雷!」、「為愛瘋狂 愛情的力量呀!」、「五條老師，覺得可以就行!」、「覺得太瘋狂了!」、「泱泱為愛豁出去了! 」、「好希望動畫趕快再出新的!」。

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