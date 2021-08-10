聯合國今天公布的一項氣候科學報告指出，原本每50年僅出現一次的極端熱浪，如今因為全球暖化而可望每10年就出現一次，同時豪雨和乾旱出現的頻率也已增加。

報告中說，由於地球平均升溫已超過攝氏一度，以致氣候變遷所產生的上述效應都已出現。隨著未來地球更進一步暖化，熱浪、豪雨和乾旱只會更加頻繁且極端。

這是聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）首次將各種狀況下的這些極端現象出現機率加以量化。

美國總統氣候特使凱瑞（John Kerry）表示：「正如聯合國政府間氣候變遷問題小組所說明，從極端熱浪、野火、密集降雨到水患，氣候危機的衝擊只會繼續強化，除非我們為自己以及未來的世代改變作法。」

科學家指出，報告中提出的極端天候預測，使得我們將氣候變遷控制到巴黎協定（Paris Agreement）所載明的程度，更加重要。

英國牛津大學氣候學家奧托（Friederike Otto）說：「如果我們將氣溫上升穩定在攝氏1.5度，就可避免這個問題惡化太多。」（譯者：張佑之）1100810