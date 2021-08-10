(中央社台北10日電)根據中央氣象局最新資訊，10日1時36分發生芮氏規模3.4地震，地震深度14.5公里，震央位於宜蘭縣政府南南東方36.4公里(位於台灣東部海域)，最大震度宜蘭縣3級。1100810