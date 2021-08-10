美軍將強制規定 官兵一律接種新冠疫苗 03:462021/08/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美軍將強制規定 官兵一律接種新冠疫苗。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天的一項備忘錄，國防部在9月中之前，將強制規定軍方人員一律接種COVID－19疫苗。 備忘錄顯示，奧斯汀說，他將在9月15日之前強制規定，各軍種官兵一律必須接種疫苗；而若輝瑞／BNT或其他廠牌疫苗能在此一日期之前獲得食品暨藥物管理局（FDA）正式批准，那麼規定實施日期也將提前。 拜登總統已發表聲明說，他「強力」支持這個決定；並說，「這些疫苗能救人命」。（譯者：張佑之）1100810 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 澟冬將至！科學家警告墨西哥灣流處在崩潰邊緣 - 國際 東奧》東奧花費近4300億史上最貴 美媒揭賺最大贏家 - 國際 東奧》東奧期間確診數暴衝3倍 國際奧會這些發言讓日本人超火 - 國際 美軍將強制規定 官兵一律接種新冠疫苗 - 國際 - 中央社 俄海軍年底將接收3艘核潛艦 其中之一搭載6具核魚雷最受矚目 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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