根據美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天的一項備忘錄，國防部在9月中之前，將強制規定軍方人員一律接種COVID－19疫苗。

備忘錄顯示，奧斯汀說，他將在9月15日之前強制規定，各軍種官兵一律必須接種疫苗；而若輝瑞／BNT或其他廠牌疫苗能在此一日期之前獲得食品暨藥物管理局（FDA）正式批准，那麼規定實施日期也將提前。

拜登總統已發表聲明說，他「強力」支持這個決定；並說，「這些疫苗能救人命」。（譯者：張佑之）1100810