屏檢偵辦枋寮鄉公所貪瀆等案 鄉長陳亞麟請回 06:372021/08/10 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏檢偵辦枋寮鄉公所貪瀆等案，鄉長陳亞麟請回。(摘自枋寮鄉公所官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所貪瀆案件，傳出與鄉內清潔隊員人事有關，經檢方漏夜偵辦，深夜鄉長陳亞麟已被請回，鄉公所也在第一時間發出聲明指出，鄉長是經檢調要求釐清相關案件，並未涉及不法事項。 枋寮鄉公所聲明表示，鄉長及部分同仁是經檢調要求進行相關案情釐清，並非如媒體所說「被帶走」；另鄉長本身並未涉及不法事項，但因偵查不公開，靜待司法調查結果。 在此，謝謝各位鄉親父老的關心與支持，由衷感謝；另聲明也強調，鄉長陳亞麟及及部分同仁目前皆已無保請回。 債務糾紛遭擄走狂毆 男佯稱回家拿手機反鎖報警獲救 傳出檢調搜索枋寮鄉公所 鄉長陳亞麟遭帶回 #鄉長 #偵辦 #枋寮鄉公所 #陳亞麟 #請回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 池上大坡池攔網 意外攔下廢棄農藥罐 04:102021/08/09 地方新聞 投資釣蝦場糾紛喬不攏 男為10萬元強押暴力討債 10:432021/08/09 社會 國軍協助復原 北竿芹壁拚周五見客 19:412021/08/09 生活 買菜買到兒子丟 霧峰警街上找到媽媽 15:572021/08/09 社會 酒駕男貿然左轉害死男騎士還肇逃 遺留車牌成鐵證 18:132021/08/09 社會 玉山微解封 玉山單攻等登山路線及營地開放 18:352021/08/09 生活 樹林三多里公保地檢討公開展覽 解編6公頃活化土地 12:272021/08/09 寶島 美髮師被控對學妹摸奶猥褻 北檢重查逆轉起訴 13:392021/08/09 社會 南投衛生局長黃昭郎請退 中市衛生局副局長陳南松將接任 17:322021/08/09 生活 高市副議長攜手企業「加碼」 送物資到原鄉 15:462021/08/09 寶島 借帳戶給弟弟慘成洗錢犯 胞兄遭押109天獲賠32萬 10:522021/08/09 社會 社會熱門新聞 高雄仁武鳳仁路工廠凌晨火警 消防局人員搶救中 - 社會 離婚仍同居答應1周1次 人妻控前夫扒光硬上：像光溜溜的雞 - 社會 台南永康工廠大火 烈焰黑煙沖天狂燒1000平方公尺 歷經3小時撲滅 - 社會 男警上銬AV女優警車大戰片外流 慘遭開除4年結局大逆轉 - 社會 【致命蜂酒】鑑賞虎頭蜂酒40分鐘後猝死 11秒短片成關鍵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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