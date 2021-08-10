屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所貪瀆案件，傳出與鄉內清潔隊員人事有關，經檢方漏夜偵辦，深夜鄉長陳亞麟已被請回，鄉公所也在第一時間發出聲明指出，鄉長是經檢調要求釐清相關案件，並未涉及不法事項。

枋寮鄉公所聲明表示，鄉長及部分同仁是經檢調要求進行相關案情釐清，並非如媒體所說「被帶走」；另鄉長本身並未涉及不法事項，但因偵查不公開，靜待司法調查結果。

在此，謝謝各位鄉親父老的關心與支持，由衷感謝；另聲明也強調，鄉長陳亞麟及及部分同仁目前皆已無保請回。