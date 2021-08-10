仁武區鳳仁路一家工廠凌晨2時38分發生火警，消防局出動仁武、楠梓、大社、右昌分隊前往搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

10日凌晨2時38分，高雄市仁武區鳳仁路一家工廠發生火警，消防局出動仁武、楠梓、大社、右昌分隊前往搶救，消防局人員到達現場，發現有火煙冒出，正在搶救中。

至於起火原因，仍待火調人員調查。