高雄仁武鳳仁路工廠凌晨火警 消防局人員搶救中 06:372021/08/10 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市仁武區鳳仁路一家工廠凌晨2時38分發生火警，消防局出動仁武、楠梓、大社、右昌分隊前往搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 仁武區鳳仁路一家工廠凌晨2時38分發生火警，消防局出動仁武、楠梓、大社、右昌分隊前往搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 10日凌晨2時38分，高雄市仁武區鳳仁路一家工廠發生火警，消防局出動仁武、楠梓、大社、右昌分隊前往搶救，消防局人員到達現場，發現有火煙冒出，正在搶救中。 至於起火原因，仍待火調人員調查。 河南清零令 拚月底前撲滅疫情 台東酒駕死亡車禍增 警方今將大執法 #仁武 #鳳仁路 #消防局 #人員 #搶救中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三芝芝蘭公園觀景台 9月中見客 04:102021/08/10 地方新聞 疫下劇院趨勢 觀眾線上群聚 04:102021/08/10 藝文副刊 阿妹慶生神隱中 籌備新作開唱玩抖音 04:102021/08/10 娛樂新聞 屏檢大搜索 約談枋寮鄉長陳亞麟 04:102021/08/10 社會新聞 劉嘉玲保養心法「接受自己的美」 04:102021/08/10 娛樂新聞 陳其邁稱最快20天搶通 救人銷農產 04:102021/08/10 焦點要聞 中市教局：若可行擇1所小學試辦 04:102021/08/10 地方新聞 犯下最低級錯誤 台電四措施改善 04:102021/08/10 財經焦點 美軍將強制規定 官兵一律接種新冠疫苗 拜登支持：疫苗能救人命 03:462021/08/10 國際 野夫的《第五大奇書》 04:102021/08/10 藝文副刊 麥當勞 逆勢招募1,500名正職員工 04:102021/08/10 財經要聞 社會熱門新聞 高雄仁武鳳仁路工廠凌晨火警 消防局人員搶救中 - 社會 獨居男受困廁所、手機電量剩1％ 台版卡門超戲劇化 - 社會 男警上銬AV女優警車大戰片外流 慘遭開除4年結局大逆轉 - 社會 台南永康工廠大火 烈焰黑煙沖天狂燒1000平方公尺 歷經3小時撲滅 - 社會 港籍知名美妝總監家中猝死 在台遺產迄今無人繼承 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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