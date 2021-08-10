以「藝術拉近人與人的距離」的理念，藝術家周建邦（阿邦，42歲）擅長互動式藝術，最出名的就是他的「ART BUS」系列。豈料，阿邦尚未在藝術圈大鳴大放，4月中竟在花蓮駐村離奇猝死。處理後事期間，家人輾轉得知阿邦死前和友人喝酒，期間因為有人伸鹹豬手「偷桃」，導致口角、打架，本就對死因存疑的邦弟，不禁推測「難道哥哥是被打死的？」

阿邦4月中在花蓮不幸過世，北部家人們收到消息全匆匆趕往，但邦弟發現事情似乎不對勁，「籌備喪事期間，有人告訴我，他們一群人當晚喝酒時，曾發生爭執、打架，我懷疑哥哥難道是被打死的？」邦弟透露，據說當時有人2度偷摸別人的「雞雞」，雙方不僅起了爭執，還大打出手，伸出鹹豬手的人甚至被揍到下跪求饒，邦弟不清楚哥哥是否因此受到波及。

邦弟的懷疑絕非空穴來風，因為法醫進行相驗時，他也發現哥哥嘴角滲血，愈來愈覺得事有蹊蹺。由於法醫在遺體上沒有發現任何明顯外傷，加上阿邦正值壯年，遂建議家屬解剖釐清真正死因。

「苦苦等待驗屍報告的3個多月，我們全家度日如年，只希望哥哥不是含冤被打死！」邦弟說，7月底驗屍報告出爐，判定阿邦的死因為「急性中毒性休克」。

雖然驗屍報告釐清阿邦不是「被打死」，但家屬仍無法接受，「我哥哥酒量不錯，平常都會小酌。根據驗屍報告，他的血液酒精濃度高達8百多（毫克），這等於是一口氣『吹瓶』（直接嘴巴對著瓶口的喝法），乾了1整支58度的高粱酒，很離譜！」

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