貨代業龍頭台驊投控（2636）被列為注意股，9日公告6月EPS達7.5元，第二季EPS達13.59元，單月賺贏過去三季總和6.24元；累計上半年EPS高達16.75元，除了本業獲利佳，也受惠持有的長榮（2603）、陽明（2609）等股票6月股價大漲，一舉賺贏長榮（上半年EPS 15.02元）、萬海（15.19元）。

台驊6月營收31.48億元、年增1.71％，獲利9.43億元、年增19.44倍，EPS7.5元，其中業外收益受惠持有陽明、長榮與捷迅（2643）等股票在6月時股價大漲帶動，出現高額未實現金融評價利益。長榮、陽明6月股價漲幅分別為99.8％、78.05％，拉高台驊6月整體獲利。

台驊曾公告自今年1月中旬至7月22日共取得4900張陽明股票，每股平均價格為60.3元，交易金額為2.95億元，主要是財務性投資，藉此提高資金使用效益。台驊將在13日召開董事會通過第二季財報。

台驊逾七成營收來自海運業務，在供給稀缺及強勁需求帶動下，憑藉良好的供應商關係及先進資訊系統輔助，爭取到更多艙位，光是7月海運業務營收就達25.61億元，月增8.6％、年增288％，創單月新高；即將進入空運貨運旺季，台驊受惠電子產品進入出貨旺季，加上海轉空貨量增加，7月空運營收達5.24億元，月增 21.32％、年增49％。

台驊7月營收33.67億元再度創新高，月增6.96％、年增176％，累積今年前七月營收高達171億元、年增125％，超越去年全年營收。