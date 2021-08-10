花蓮西林村又名支亞干部落，近年因為縣府大力推廣民俗工藝，也常與藝術家合作，不過，1名藝術家周建邦（阿邦，42歲）4月中竟在駐村期間猝死在宿舍前的廂型車上。事後，家屬在阿邦手機中找到一段他死前拍攝的影片，內容為酒局上大伙一起鑑賞私釀的虎頭蜂酒，詭異的是，拍完後約40分鐘後，阿邦就發生猝死意外，弟弟認為這11秒影片就是命案關鍵，更懷疑虎頭蜂酒恐是奪命元凶。

邦弟表示哥哥猝死案疑雲重重，他在辦理喪事期間，從其他人口中得知酒局上有人口角、打架，還有哥哥死前曾喝了虎頭蜂酒，「他們都說，我哥是喝到掛的！不知跟我哥喝的虎頭蜂酒有沒有關係？」

原來，家屬在阿邦的手機檔案中，發現1段事發當晚8點37分拍下的影片，總長約11秒。只見有人拿出1瓶珍藏的虎頭蜂酒，瓶內可以清楚看見多隻虎頭蜂浸泡在高粱酒裡，一群人七嘴八舌起鬨「他答應你要多喝一點！」、「喝完啊！」，阿邦還咬字清晰地說了1句「靠！這1支很漂亮！」，完全不像酒醉。然而，根據阿邦配戴的Garmin手環顯示，他在9點16分心跳停止。

家屬質疑，短短40分鐘左右，阿邦究竟如何狂飲致死？這段時間發生了什麼事？明明阿邦當晚就心跳停止，為何隔天早上才報案？究竟在場人士有沒有說出真相？「從接到哥哥死訊開始，我們全家心情真的像是洗三溫暖，處理後事時發現他們曾喝酒打架，然後又說是喝酒休克死亡，真的不知該相信什麼？」邦弟長長嘆了一口氣說。

邦弟說，由於解剖報告出爐，阿邦死因為「急性中毒性休克」，但仍無法化解家人心中的種種疑惑，他們已針對案發當時的3名在場人士，提出「過失致死」告訴，希望檢警徹查還給他們1個公道。

花蓮縣警局表示，目前已受理報案，將配合檢察官進行偵辦。

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