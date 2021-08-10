印度多虧了標槍一哥丘帕拉(Neeraj Chopra)在東京奧運閉幕前射下1金，才終於保住13億人口大國的顏面。根據印度政府公開的數據，他們在東京奧運開賽前450天提供4853萬盧比（新台幣1811萬）讓丘帕拉去國外訓練，教練薪水1222萬盧比（新台幣456萬）、丘帕拉專屬的4支標槍（43萬盧比）、前往瑞典參加歐洲賽（192萬盧比），這面金牌其實很便宜。

1面奧運金牌要花政府多少錢？每個國家、每項運動都有差異，根據《日本經濟新聞》計算，英國政府投資2.7億英鎊（新台幣103億）在里約奧運的運動員身上，他們最拿手、最便宜的自由車獎牌平均要252萬英鎊（新台幣9700萬），貴到爆炸的曲棍球獎牌大約是高達6倍的投資。

日本的柔道獎牌遠遠比其他項目便宜，平均投資1億日圓（2500萬新台幣）就可爽拿獎牌。一般歐美國家，游泳、田徑的個人項目是投資報酬率最高的，特別是美國有「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)、女飛魚蕾德基(Katie Ledecky)這種怪物，每面游泳獎牌的投資只需區區40萬美元（新台幣1112萬）。

丘帕拉曾在2016年刷新20歲以下的世錦賽標槍紀錄，被認為有奪牌實力，名列國家「金牌專案（TOPS）」的一員。金牌專案的評價褒貶不一，印度莫迪政府(Narendra Modi)宣稱「金牌專案」大成功（畢竟真的拿到金牌了），但也遭到嚴厲指責。

印媒《Scroll.in》報導，印度角力協會主席Brij Bhushan Sharan Singh痛批金牌專案：「國家無意向下扎根，只是挑選最強的幾個天才，次一級的運動員全被棄之不顧。」簡言之就是目光短淺，流於表面的速成做法，還好有丘帕拉這個奇人拯救了整個金牌專案。