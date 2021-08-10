台南市永康區中山南路471巷，今天晚間6時30分許發生大火，起火現場是一間汽車零件組裝工廠，現場冒出熊熊火光及濃密黑煙直竄天際，台南消防派出23個分隊前往灌救，燃燒面積廣達1000平方公尺，幸好無人受傷受困。歷經13個多小時的搶救，百餘位警消在現場整夜噴水幾乎累癱，直到清晨火勢才撲滅，但現場仍有濃煙冒出，消防人員正試圖打開起火點附近撲滅殘火。

台南永康工廠9日晚間大火，烈焰黑煙沖天動員23個分隊灌救。（記者爆料網）

台南汽車組件工廠廠房全面燃燒，警消整夜打火。(翻攝自記者爆料網)

這家中山南路一家汽車零件組裝工廠，昨(9日)晚間6點多突然傳出火警。由於火勢一發不可收拾，現場冒出大量濃煙，消防人員到場後，工廠四面均有火舌竄出，燃燒面積統計廣達1000平方公尺，幸好無人受傷受困，正全力滅火中。

台南汽車組件工廠昨晚發生大火，廠房陷入火海。(台南市消防局提供)

晚間6點35分左右，消防局一一九勤務指揮中心接獲通報，指永康區中山南路昱多汽車零件組裝工廠發生火警。消防局先調派8個分隊22輛車及60人前往搶救，後因途中發現大量濃煙，請求加派支援，加上四面都有火舌竄出，消防局又調派2個分隊的人力救援，正全力灌救中。

消防人員於晚間8點55分左右控制火勢，9點45分撲滅，但現場仍有濃煙不斷冒出，消防人員擔心餘火又起，整夜在現場戒備，並持續撲滅殘火，直到上午6點多還有濃煙冒出，目前起火原因仍需進一步調查。