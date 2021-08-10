台灣疫苗庫存量見底，AZ和莫德納不夠，高端證實將趕在年底前交貨500萬劑，但仍有不少民眾對於是否要打高端存疑。台大前感染科醫師林氏璧上節目表示，高端目前還不太能跟AZ、莫德納或BNT平起平坐，畢竟在研發階段的證據不同。而他被問及AZ與高端會怎麼選擇，也毫不猶豫就選AZ，但也強調不是高端不好，只是因為AZ在全球已打上億劑，就較多資料能參考。

林氏璧昨上談話節目《有話好說》，被節目主持人詢問「看到高端更多的報告後，有說服你高端是可以跟AZ、莫德納、BNT和嬌生平起平坐的疫苗嗎？」對此，他坦言應該是不太可能，畢竟這些疫苗與高端在研發階段提供給大家的證據就不太一樣。

林氏璧透露，上周被問及「AZ和高端會怎麼選？」他第一時間就選擇打AZ疫苗，後來深深思考一周後，想法仍是一樣的。不過，他也強調，做出這樣的決定並非是瞧不起國產疫苗，或是說AZ比高端好，而是因為AZ在全世界已經打了上億劑，因此有更多的實證資料可以去參考。

林氏璧指出，前幾天與高端疫苗國際暨公共事務處處長連加恩一起上節目談疫苗，當時連加恩醫師提出「用保護力關聯性指標核可的疫苗列表」，資料中顯示多數疫苗都是採用中和抗體，來預測保護力，僅卡介苗和帶狀皰疹不是，這點其實有打動他。

林氏璧認為，當然可以批評說目前世界上標準訂不出來，一定是遇到了某些困難，而高端沒有第三期也很難斷定保護力，但他認為仍有成功的機會，如果真的要他評估，他直言成功率應該是有八、九成。

針對指揮中心拚第一劑的覆蓋率的政策，林氏璧表示，按照英國與加拿大的經驗來看，這可能是好的策略，當初英國是賭8周後可打第二劑、加拿大則是賭16周後，而這兩個國家最後成功的最大因素是疫苗都補起來了，大約三、四個月後，就有源源不絕的疫苗進來，而台灣是否能在九月過後就解決疫苗荒的問題，真的很難說。