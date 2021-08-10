CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)公布2021年7月自結合併營收12.43億元，月增6.64％、年增達36.47％，再創歷史新高。在旺季業務需求增溫下，投顧法人看好同欣電第三季營收可望季增高個位數百分比，續創歷史新高。

觀察同欣電7月四大產品概況，影像產品6.45億元，月增達16.22％、年增達30.06％，陶瓷基板3.47億元，月增7.74％、年增達近1.11倍。混合模組1.88億元，雖月減達13.51％、仍年增達12.5％，射頻（RF）模組0.58億元，月減達18.22％、年減達12.83％。

累計同欣電前7月合併營收78.19億元、年增達58.7％，續創同期新高。其中，影像產品40.06億元、年增達85.93％，陶瓷基板19.87億元、年增達61.7％，混合模組14.08億元、年增達37.31％，僅RF模組3.52億元、年減達15.89％。

同欣電預計13日召開線上法說，說明營運概況及展望。投顧法人預期，在CIS封裝、照明用陶瓷基板及微機電（MEMS）壓力感測器等車用相關需求暢旺，以及多項產品價格調漲下，看好同欣電第二季毛利率可達25～30％區間高標，每股盈餘（EPS）預期有調升空間。

展望第三季，在價格持續調整、車用需求穩健、晶圓重組（RW）稼動率提升、超音波感測頭組裝業務動能增溫帶動下，投顧法人對同欣電第三季營收展望樂觀，看好營收可望季增個位數百分比、續創歷史新高，今年毛利率及每股盈餘預期仍有上修空間。