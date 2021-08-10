帛琉旅遊泡泡即將重啟，旅遊業者雄獅(2731)規畫推出機加酒及團體旅遊2方案。由於回台不需入住防疫旅館隔離、且帛琉祭出開放旅客施打疫苗，使目前推出的5趟次旅遊商品，短短5天已有1900名旅客預約。雄獅對此洽談直航包機，出發日期暫訂於8月下旬。

雄獅品牌策略總經理游國珍表示，此次推出團體旅遊4日行程，以及含飯店早餐及定點接送服務的機加酒4日、5日產品2方案，分別於14日、18日、21日、25日、28日出發，其中3趟次為5天4夜、2趟次為4天3夜。

游國珍指出，上述5趟次產品自6日上架開放預約迄今，共有1900名旅客預約，每趟次均有上百組預購需求。由於14日首航日期即將到來，但觀光局尚未提出相關政策，因此首航日期可能延後。為因應廣大消費者需求，雄施政洽談直航包機，出發日期暫訂8月下旬。

游國珍認為，相較於4月的帛琉旅遊泡泡1.0，此次的2.0版本兼具觀光旅遊及疫苗施打，且開放旅客自由行，回台不需入住防疫旅館隔離，僅須實施5天加強版自主健康管理及9天一般自主健康管理，因此預定需求相當踴躍。

據預約訂單資料統計，游國珍指出旅客普遍於4天3夜產品需求較高，研判前往動機主要以疫苗施打為主。據了解，帛琉當地準備包括嬌生、輝瑞、莫德納等共約2000劑疫苗。由於旅行社禁止提供醫療旅遊行為，施打疫苗部分僅提供相關資訊，旅行社不涉及相關業務。

游國珍表示，疫苗施打相關SOP將與帛琉當地密切聯繫暸解中。此外，由於先前關島疫苗旅遊熱潮，游國珍透露已接獲不少企業詢問，表達送員工前往帛琉進行獎勵旅遊意願，目前已知至少3家上市櫃公司正在接洽，以求施打疫苗兼具國外旅遊效果。

為提供旅客更好、更完善的服務品質，雄獅將於14日首航派遣總經理和員工共8人進駐帛琉，提供旅客當地旅遊行程諮詢、景點介紹、翻譯、緊急協助等協助，待帛琉旅遊市場回歸正常時，持續提供旅客更完善服務。