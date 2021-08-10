繼今天上午1點36分台灣東部海域發生規模3.4、最大震度宜蘭3級的地震後，緊接著上午5點50分、6點29分在台東縣東河鄉發生4.3、花蓮縣富里鄉3.7的地震，最大震度皆為台東2級。

氣象局地震報告表示，第一震是發生在上午01時36分台灣東部海域，規模3.4，震央在宜蘭縣政府南南東方36.4公里，位於台灣東部海域，地震深度14.5公里，宜蘭最大震度3級、花蓮1級。

第一震是發生在上午01時36分台灣東部海域，規模3.4，宜蘭最大震度3級。(翻攝自氣象局)

隨後台東縣東河鄉上午05點50分發生4.3地震，震央在北緯23.1度，東經 121.31度，即在台東縣政府北北東方41.9公里，地震深度11.9公里，各地最大震度為台東2級、花蓮2級、高雄1級、雲林1級。

台東地震完過39分鐘後，上午06點29分花蓮縣富里鄉也發生3.7地震，震央在北緯23.11度，東經 121.3度，即在花蓮縣政府南南西方102.4公里，地震深度11.1公里，各地最大震度台東2級、花蓮2級、高雄1級。該地震與05點50分的4.3地震位置相近，等於同一個地方震了兩次。