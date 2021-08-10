有「最美博士」之稱的知名網紅許藍方，因標榜用專業的衛教方式談性愛話題，成功轉型為知識型YouTuber，知名度水漲船高，不過近日她遭踢爆偷吃人夫，還被正宮一狀告上法院，其實外型亮麗的她，身邊不乏追求者，她更自曝演藝圈3大天王曾追求她。

據《鏡週刊》報導，許藍方偷吃對象是一名已婚醫師，對方是她大學學長，但她明知男方已婚有孩子，仍主動傳曖昧訊息，讓學長把持不住，開始這段不倫戀，直到男方妻子發現兩人鹹濕對話，包括許藍方談及自己高潮細節，甚至傳送裸身性感照，才東窗事發。

有知情人士爆料，許藍方曾與一名醫師結婚，但婚姻僅維持大約半年就離婚，不過身邊不乏追求者的她，曾和學長透露很多名人追求她，包括已婚的綜藝天王吳宗憲、曾國城及一線歌手林俊傑，這讓學長看了很不舒服，痛罵吳追求許的行為「厚顏無恥」。

對此，許藍方經紀人全盤否認，強調爆料是子虛烏有，也否認她宣稱吳宗憲等知名藝人曾追求她，而吳宗憲助理則表示，他對所有藝人都很照顧，無需理會流言，曾國城也透過經紀人嚴正否認，至於林俊傑經紀人尚未回應。

其實，許藍方去年辭去助理教授工作，轉戰發展個人YouTube頻道，長相甜美、身材苗條的她，因大方談論性愛話題爆紅，讓她上遍各大電視節目，今年6月還接下電視節目的主持棒，還出版個人新書，人氣持續攀升。