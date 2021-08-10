核二廠2號機7月27日發生急停，事後調查原因竟是一把旋轉椅誤觸，致使主蒸汽隔離閥關閉引發跳機意外。立院經濟委員會昨（9）日為此至核二廠考察，共15名立委到場，不過只因「一張椅子」就跳機讓眾人輪番質疑，民眾黨立委蔡壁如也提出3點質疑，直呼「從核二廠帶回來超扯的答案」「拜託講實話究竟那張椅子上坐了誰」。

經立委輪番質疑，蔡壁如昨日在臉書表示，台電還是有3個疑點無法釐清，首先是台電說控制室兩台錄影機只有即時影像（CCTV）沒有錄影功能，稱是為了員工隱私，但連7-11都有24小時錄影，台電的說法沒有最扯只有更扯。

對於核二廠2號機7月27日發生急停一事，蔡壁如（左）認為台電還是有3個疑點無法釐清。（圖／摘自蔡壁如臉書）

再者，蔡壁如提到，上個星期台電核發處處長到她辦公室，才說操作人員當時坐在椅子上滑動，因為人體重量下壓，椅背碰到壓克力罩導致跳機；如今台電卻又說沒有人坐在上面。第三，原能會的報告書指出，紅線區旁還有五斗櫃等雜物，但現在台電簡報檔的照片上都不見了，是在展現什麼挪移大法嗎？顯然不誠實。

蔡壁如說，事實是什麼，想來只有內部人員最清楚；而只有公開透明、用證據說話，才能讓國人安心，因此她呼籲台電2件事：第一，SOP雖然很笨，卻是必要之惡，請台電拿出SOP並確實檢討、落實；第二，RCA是要做「根本原因分析」，最重要的就是要有人講實話，沒有講實話就沒辦法檢討系統性風險，如果連檢討都是建立在謊言之上，如何避免下次的錯誤？