新冠病毒變異快速，全球新冠疫情反覆，PCR檢測需求持續成長。瑞基海洋(4171)2021第二季合併營收2.76億元，年成長7.14%；歸屬於母公司稅後淨利為1.1億元，年成長近3成；EPS 2.7元。上半年合併營收5.08億元，年增31.57%；歸屬於母公司稅後淨利為2.03億元，同期成長超過1倍；營業毛利78%，EPS 5元。

展望下半年，雖短時間內緊急大量的PCR檢測需求會減少，但常態性的PCR檢測應用擴大，包含搭機陰性證明、居家快篩後仍須PCR驗證、與特殊場域進出陰性證明等，檢測需求將持續成長。同時積極進行中的日本、巴西與印度醫材進口等申請，亦有望於下半年獲進展，將對瑞基帶來正面效益。

瑞基上半年表現亮眼，成長動能主要來自新冠檢測相關產品，佔總體營收72.85%。主要市場為東南亞，佔總體營收38.98%，較去年同期成長2倍；東北亞市場亦因台灣本土疫情爆發，政府調整防疫策略而大幅成長，佔總體營收37.57%，同期成長1.7倍。

瑞基同步公告7月份合併營收9608萬元，較去年同期成長84.72%，1-7月累計合併營收6.04億元，年成長37.88%。台灣因此波疫情調整防疫策略，PCR檢測趨於常態，檢測基本需求增；目前全台合格檢驗單位增至231間，使用瑞基產品之檢測單位已達86間，市佔率超過1/3。國際市場方面，除原有市場持續穩定出貨，東南亞市場因疫情再起，訂單需求大增。