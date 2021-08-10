台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨(2012)7月自結合併營收9.96億元，為歷年單月營收次高，較6月歷史新高略減4.2%，較去年同期成長49.12%。公司對下半年營運展望樂觀，訂單能見度達明年第一季。

春雨累計1-7月自結合併營收為62.7億元，較去年同期增加41.1%。

春雨表示，歐盟預計2022年初進行大陸反傾銷初判，使得歐盟地區的螺絲螺帽部份訂單轉向台灣。加上美國2021年第一季新屋開工數高於預期，美國建築市場需求強勁，對專攻建築螺絲領域的春雨有發揮的空間，推升今年上半年台灣螺絲帽出口成長。此外，外銷扣件訂單增加，使得台灣扣件原料線材需求大幅增加，前7月線材銷售與營收表現佳，較去年同期增加88%。另一方面，大陸因管制碳排放量，控制鋼鐵產量，加上擴大內需，在供給下降、需求強勁下，大陸鋼市持續熱絡。印尼地區雖然新冠疫情延燒，但因控管得宜，7月營收較去年同期仍有5%以上成長，前7個月較去年同期成長20%。

春雨指出，在需求回升與供給相對減少下，原料成本上漲且缺料，但缺櫃、塞港情況並未明顯減緩，公司營運也略受到拖累。但受惠於公司取得穩定且足夠的料源，因此這波訂單增加時能有足夠的原料可生產，出貨得以維持在一定水準，目前春雨訂單能見度可達明年第1季。也結合外部合作夥伴及擴充部分產線來因應，在整體成本控制得宜下，獲利將提升，所以樂觀看待下半年營運表現。