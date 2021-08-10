美國7月非農就業報告優於預期，市場開始擔憂Fed可能提前啟動縮減QE(量化寬鬆)，一旦市場開始收縮資金，則科技股的評價(高本益比)便將下修，以致上周五美股僅科技股拉回；周一台股焦點也轉向傳產股，導致電子類股比重降至5成以下。

由於航運股再度成為投機力焦點，尤其是航空貨運價格的調漲(漲幅20~30%)，也同時帶動整體航運股轉強，而當航運股走強、鋼鐵也就跟著反彈上來，短線投機力從電子移向傳產族，造成電子股又將進入籌碼修正階段；不過從大盤下跌時傳產股的接棒也出現猶豫可知，目前傳產買盤多數短打為主，台股整體尋找「價值超跌」股的切入時機。

由於周一盤面上跌幅較深者皆是前期強勢的主力股，顯然周一是內資主控的殺盤，從盤面觀察，電子股的短線賣壓相當重，財報利多個股股價也沒動力，可見市場對於電子股的信心不足了，短期電子股將先消化恐慌賣壓為主。(倫元投顧提供)