歐買尬(3687)7月營收1.46億元，年增41.39％，累計前7月營收8.89億元，年成長34.82％。除集團轉投資持有綠界科技(6763)第三方支付約31.68％表現亮眼，旗下持有約36.18％歐付寶電子支付也預計將於明年上半年前完成公開發行，完整布局台灣電商金流事業。

去年第2季歐買尬推出「全方位數位娛樂金流FunPoint」服務，專注於線上娛樂、數位學習、影音、遊戲點數、虛寶等虛擬交易服務的金流需求，今年因新冠肺炎疫情影響，宅經濟同步帶動營運成長，商家串接、會員人數年增近160％，會員及平台交易額持續攀高。

歐買尬表示，「FunPoint」收款模式包含線上信用卡、Web ATM、專屬收款網址，以及線下超商代收、銀行郵局及ATM轉帳等，不僅提供B2B、B2C線上數位金流服務，也針對一般遊戲玩家及個人提供專利首創的C2C虛寶交易服務，以最便利方式提供履約保證機制，徹底杜絕詐騙。使用時無須另行安裝APP，只要透過社群軟體LINE加入官方「@funpoint」帳號，買賣雙方不須互為好友，即可收款完成，最重要的是交易零手續費的強大優勢，今「FunPoint」再升級推出全新的「收購」服務，改變傳統由賣家提供商品，買方亦可依個人需求創建徵物及收購交易連結，於遊戲、社群平台進行媒合。

此外，疫情改變民眾生活習慣，先前全國進入三級警戒超過2個月，民眾減少外出，促使實體場域服務加速轉型，除遠距離教學、運動健身等課程外，遊戲、影音、直播、線上交友等宅娛樂需求激增。歐買尬指出，「FunPoint」專為數位娛樂金流量身打造的收款工具，廠商再也不用為收款額度、手續費、履約保證、遞延服務等問題傷腦筋，並且可依據B2B與B2C客戶規模大小不同的需求，選擇「FunPoint」提供的無介接收款或API介接等多種模式，搭配業界最快的隔日撥款服務優勢，讓許多遊戲大廠均由傳統金流、遊戲點數卡轉向使用「FunPoint」，節省最高達80％以上的金流成本。