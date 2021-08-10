中央流行疫情指揮中心3日公布，第五輪疫苗接種於5日開始預約注射時間，全數都是接種莫德納疫苗，依此目前疫苗存貨，年輕族群還得再等等，但指揮中心指揮官陳宗彥曾在7月15日說過，未來3周18歲以上打到疫苗可能性高，本月3日卻表示，時空背景不同。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇痛批，話都是你們在說，「結果要脫卸責任時就說時空背景不同，政府官員不該輕諾寡信」！

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥曾於7月15日表示，滿18歲民眾，預估未來3周內打到AZ疫苗可能性高。不過，目前第五輪開放預約接種疫苗對象，為已接種第一劑莫德納疫苗者，及至8月11日（含）前已間隔滿28天之第一到三類及孕婦等對象，可接種第二劑（約6.8萬人）、已於7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為65歲（含）以上長者及55歲（含）以上之第九類對象。

被問及陳宗彥曾提過未來三周18歲以上都有機會能接種疫苗，陳時中3日在疫情記者會一開始先是表示「是我講的？」，又看向陳宗彥問道「還是你講的？」接著陳時中表示，那時候期待用年齡層來排列，希望能盡快往低年齡層施打。另據《TVBS》報導，陳宗彥回應，7月15日只有300萬人登記接種意願，當時政府手邊有320萬劑AZ，但後續有愈來愈多人登記意願，時空背景已不同，不能這樣比較。

對此，陳思宇今（10日）在臉書發文表示，中央撥發各縣市的疫苗不均，連第四輪疫苗施打都被喊停，陳時中表示，疫苗都夠，是地方打太快。陳思宇痛批，「承諾也是你自己說的，結果要脫卸責任時就說時空背景不同，這些人是不是平行時空電影看多了，政府官員不該輕諾寡信」！