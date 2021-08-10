盧碧走後，何時會有下個颱風？氣象專家賈新興表示，颱風目前中場休息，下個颱風要等到8月下旬，有利颱風生成環境才會慢慢建立。近期太平洋高壓西伸，台灣位於高壓邊緣、水氣仍多，中央氣象局表示，今起到下周一天氣型態以午後雷陣雨為主，全台山區及大台北地區有局部較大雨勢發生。

賈新興在臉書表示，8月平均颱風生成數最多5至6個，平均侵台颱風數1個，受西南季風或颱風與中央山脈的地形交互作用影響，8月台灣降雨氣候熱區就是在嘉義、台南、高雄、屏東山區一帶，盧碧颱風走後，現在颱風中場休息，要到8月下旬有利颱風生成環境才會慢慢建立。

至於近日天氣，氣象局表示，今天至下周一(16日) 太平洋高壓西伸，台灣位於高壓邊緣，水氣多，受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中全台山區及大台北地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局表示，下周二至下周四(17日至19)日南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。