本屆東京奧運最沒品的運動員終於出面回應，法國跑者阿姆杜尼(Morhad Amdouni)在東奧壓軸賽之一的男子馬拉松出現荒唐行徑，他經過補給站的時候，伸出大手把桌子上排列的礦泉水全部掃落，然後自己拿走最後一瓶，讓後面的跑者沒得喝！

Thoughts on Amdouni knocking over an entire row of water before taking the last one? pic.twitter.com/qrPaSzxLBW — Ben St Lawrence (@bennysaint) August 8 2021

當時前面的跑者都很守秩序，每人在奔跑中按規矩拿了1瓶，單單就是阿姆杜尼掃掉了整排水瓶，而且不忘捉住最後一瓶水留給自己喝。前奧運國手勞倫斯(Ben St Lawrence)分享推文：「你們看了做何感想？」轉播鏡頭裡可以清楚看見阿姆杜尼身後的那位跑者也伸出手來，但是沒有拿到水。

荷蘭議員Peter Valstar推文諷刺：「阿姆杜尼故意掃光了水瓶，害他後面的荷蘭跑者納格耶(Abdi Nageeye)拿不到。結果納格耶摘下銀牌，阿姆杜尼第17名，報應啊。」原來阿姆杜尼身後那位沒水喝的倒楣跑者就是銀牌得主。

最後阿姆杜尼在IG上親自解釋：「我當時因為疲勞而難以抓握東西，我向各位運動員道歉，我本來是真的想抓住水瓶而已。」

也有人認為在那種天候下（攝氏30度、相對濕度80%）跑了30公里，手腳不聽使喚是可以理解的，加上阿姆杜尼距離桌子有點距離，拿水的動作比較彆扭。他們相信阿姆杜尼絕不是故意的，否則早被趕出賽場了。

然而這種說法有個破綻，如果阿姆杜尼自己沒拿到水也就罷了，即使他真的熱到頭昏手麻，怎麼偏偏就這麼湊巧捉住了最後一瓶水，沒有留下任何一瓶給後面的人？網友推文怒轟：「這是狗都不如的行為。」