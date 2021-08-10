高雄市凌晨發生暴力砸店事件。一家位在苓雅區的知名養身會館，疑似因為消費糾紛，在凌晨近5點左右，遭到10餘名不明份子，分成7部車持棍棒衝入店家，將大門玻璃與櫃檯全部砸毀，並未傷到店內員工及客人，警告意味濃厚，一行人逞凶後立刻逃離現場，警方獲報目前已掌握車輛車籍，並查出涉案的人士，將陸續傳喚到案。

根據了解，苓雅分局凱旋路派出所於今10日5時8分許接獲報案稱，武廟路上某家養生會館遭人毀損，員警火速到場查處。警方到場時，滋事人員均全數離去。

根據店方表示，發生原因疑似與消費糾紛有關，凌晨出現約10名不明男子，分別搭乘約7部自小客車，持球棒毀損店家大門玻璃及櫃檯物品，幸好店內員工及顧客均無人員受傷，警方已調閱監視器影像，掌握涉案車輛及特定對象、全力追查犯嫌到案。

在惡煞砸店當下，仍有大批不明車輛聚集在外叫囂，目前警方也在一一釐清，研判事發原因恐非單純消費糾紛。