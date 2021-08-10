台南市一名人妻小艾（化名），與丈夫阿光（化名）離婚後，為了共同養育兒女，仍住在同一屋簷下，但睡不同房，不過仍答應前夫一周做一次，沒想到前夫竟違反約定，做過2天之後又想要，小艾因為不從抗拒，遭前夫推倒施暴性侵，憤而提告，台南地院一審將阿光依強制性交罪判刑3年6月，阿光不服上訴，遭台南高分院駁回，維持原判，可上訴。

判決書指出，小艾2007年與阿光離婚後，2人為了兒女的養育與教育問題，說好繼續同住，但分房睡，可是阿光卻不斷要求發生性行為，小艾莫可奈何，只好答應「1周做1次」。

小艾指控，去年一月某日他洗完澡回到房間，看到前夫坐在床上等她，但她以「前天才做過」為由拒絕，豈料卻被對方推倒毆打，將她的身上衣服全部脫光，不顧她喊叫拒絕硬上，讓自己當下覺得「像一隻皮扒光的雞」、「像光溜溜的雞」，事後由兒女陪同前往醫院驗傷報警。

阿光在法院審理時坦承與前妻發生性行為，但否認違反對方意願硬上，並辯稱，事發當天2人發生口角，後來對方還嗆「想幹就來！」，覺得自己是被設計。

但台南地院一審院勘小艾的驗傷報告，發現小艾左臉、前頸部、前胸等多處挫傷，小陰唇也有2處擦傷，認為小艾確實遭暴力性侵，因而不相信阿光的說詞，審理後依強制性交罪將他判刑3年6月。案經上訴，遭台南高分院駁回，維持原判。

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