聯合再生(3576)第二季合併營收為新台幣36.7億元，較上季成長22%，對比去年同期成長11%。第二季合併毛利為新台幣2.7億元，相對上季的毛損新台幣4,700萬元顯著提升674%，較2020年同期的毛損1.57億元大幅改善271%，主要原因公司持續優化產品組合，模組 ASP提升，部份原物料成本回穩，歸屬母公司淨損2.25億元，較第1季縮減57.8%。累計上半年營收為新台幣66.8億元，較去年同期成長6.3%，合併毛利率為3.3%，較去年同期改善151%，由於公司產品ASP提升，公司電池獲利狀況大幅改善，預期未來毛利率可持續增加，上半年合併虧損7.58億元，每股稅後-0.5元。

聯合再生董事會通過擴產改機計畫，董事會通過資本支出案，金額以不超過4.33億元為限，將引進台灣最先進高端大尺寸 400MW電池產線，可配合需求生產M6、M10及G12產品，G12尺寸的電池產能可高達500MW。未來聯合再生模組將成為台灣高效能大尺寸模組效能與品質的標竿，預計將在明年上半年量產。由於大尺寸產品已是產業趨勢，台灣也研議推動Super VPC，聯合再生的大尺寸模組可將功率提升到530W以上，並且更具成本優勢，更適合台灣的大型太陽能案場。

展望下半年，根據能源局統計台灣太陽光電發電建置量截止到5月只有420MW，聯合再生預估今年台灣建置量應可達到2.5GW，預計下半年仍會有一波建置潮，出貨將大幅增加。目前台灣需求相當強勁，聯合再生已有明後年模組訂單在手。成本部分，目前已看到矽晶圓價格調降，聯合再生將維持產品ASP，下半年獲利有望進一步提升。

聯合再生預估今年台灣建置量應可達到2.5GW，預計下半年仍會有一波建置潮，出貨將大幅增加。目前台灣需求相當強勁，聯合再生已有明後年模組訂單在手。成本部分，目前已看到矽晶圓價格調降，聯合再生將維持產品 ASP，下半年獲利有望進一步提升。