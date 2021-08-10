台新金(2887)7月獲利首度納入保德信人壽（更名為台新人壽）。台新人壽，單月貢獻獲利3億元，台新金7月單月稅後盈餘為17.2億元，前7月累計稅後盈餘為146.3億元，較去年同期的87.7億元，大幅成長66.8%，累計每股稅後淨利（EPS）1.25元。

在台新金各子公司方面，獲利佔比最大的台新銀行，7月單稅後盈餘13.8億元，月增70%，主要是當月核心動能持續穩健，且因疫情逐步緩解，淨利息收入及淨手續費收入均較前月成長；累計前7月稅後盈餘78.9億元，年增率4%。資產品質維持穩健，截至7月底逾放比為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1,069%。

其次，子公司台新證券7月單月稅後盈餘2.2億元，主要是該月證券市場交易熱絡，經紀業務成交量及市占率皆持續提高所致，前7月累計稅後盈餘10.5億元，年成長高達146%。

7月已經併入台新金的保德信人壽（更名為台新人壽），台新人壽7月稅後淨利3億元，主係本月進入除權息旺季股利收入增加，並進行投資資產配置調整致獲利成長，累計稅後淨利3億元。