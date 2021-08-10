疫情重創國內民生經濟，行政院擬延續去年3倍券經驗推出「5倍券」力求振興，但此舉與多數民意相違，就連多位民進黨立委都曾主張直接發現金。但因行政院長蘇貞昌堅持「發現金會存起來」，這讓以「戰鬥藍」自居的國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗決定，12日將與國民黨青年團前總團長田方倫、國民黨青工會內湖區會長張煥霖赴行政院抗議。

楊植斗9日在臉書發文直言：「5倍券的爛，不用我多說，大家也都明白。」楊指出，就連民進黨立委都反對「用錢換券」，甚至要求「發現金」，因為他們知道人民的心願很簡單，就是用現金來振興紓困。但他認為民進黨立委只是在作秀，真正要投票時，還是會全數歸隊支持爛到爆的5倍券，就像當初逼人民吃萊豬一樣，只有黨意沒有民意。

楊植斗表示，蘇貞昌說要拜訪民進黨黨團，其實就是準備「摸頭」，逼這些萊豬立委同意5倍券；然而，傲慢的蘇貞昌卻不願走訪在野黨，傾聽人民的反對意見，蘇這麼做就是把你我當成塑膠，仗著國會多數就為所欲為，「你怎麼能忍受？」

對此，楊植斗表示，星期四上午是行政院會，8月12日上午9點，他和幾位青年夥伴包括田方倫和張煥霖要前往行政院抗議，希望能來的朋友前往聲援。他們希望，蘇貞昌能學會謙卑，用同樣的標準拜訪在野黨黨團，並傾聽民意廢除5倍券，「該行動了，戰鬥藍，加油！」