針對兩岸議題，蔡英文總統日前接受專訪時表示，臺灣政府對中國是採取「維持現狀」立場，也就是「不冒進」政策；很重要的地方是，擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，今後要讓貿易夥伴與投資地點更多元化布局。

蔡英文日前以視訊方式接受日本「文藝春秋」月刊專訪，針對今年4月日美領袖峰會強調臺灣海峽和平與穩定的重要性。蔡英文表示，對於日美兩國展現出重視臺灣海峽和平與穩定的態度，她要表達感謝。

她說，6月在英國所召開的「G7峰會」中，也提及臺灣海峽和平與穩定的重要性。這代表世界上主要的先進國家對臺灣海峽的和平與穩定極為重視，也充分證明，破壞臺灣海峽現狀的並不是臺灣。臺灣海峽的和平與穩定並非僅攸關臺灣的利益。

蔡英文指出，近年來，中國在亞太區域顯露出極大的企圖心，給這個地區整體的和平與穩定、安全保障帶來非常大的不確定因素。在這種狀況下，日本、美國等國家討論臺灣海峽，表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」。

她說，中國在進行各種決策時，應該必須要考慮國際社會的動向。主要的先進各國對臺灣關心的程度越高，合作的程度越強，中國在包含軍事活動等政策決定上，就不得不更加慎重。

外界指出臺灣與大陸的軍事力差距大幅擴大，蔡英文強調，確實我們的國防預算有限，因此臺灣的做法是將資源集中在提升不對稱作戰能力、提高國防自主上。例如包含自主開發精準武器、或是機動性高的武器。而與周邊國家的合作與對話也不可或缺。希望在東亞區域中，能早日構築安全事務的對話機制，因為臺灣願承擔守護區域和平的責任。

她說，臺灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。在擬定安全戰略時，區域的和平與繁榮絕對是重要的考慮事項，也願意努力提升自身的防衛力量。

對於日本和美國雖要穩定對中經濟關係，但同時也體認到完善經濟安全保障體制之必要性，蔡英文表示，與中國間必須維持某種程度的經濟關係，但在安全事務上卻抱持不安。這是非常困難的問題。就這點而言，臺灣相較於其他的任何國家，可說是遭遇更大的考驗。

她強調，臺灣政府對中國是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策。而這裡一個很重要的地方是，擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，讓貿易與投資能更多元的發展。

美國想要將自國的供應鏈與大陸經濟進行「脫鉤」。她說，臺灣也採取不應將生產據點與市場過度依賴中國之立場，考慮各種風險，要讓貿易、投資能多元發展。

蔡英文表示，雖然現在臺灣有許多企業在中國有生產據點，但今後要讓貿易夥伴與投資地點更多元化布局。當然除日本與美國外，與東協、澳洲、紐西蘭、印度等國，都盼能建立起貿易與投資關係。這雖是以往所未曾有的挑戰，但對臺灣而言，應該得以在經濟領域上獲得很大的機會。

她說，2019年1月，北京政府呼籲台灣以與香港相同的「一國兩制」方式進行統一。但現今香港的狀況，已經證明這個制度不可能實現，而且北京政府的承諾難以令人信服。我們絕不接受北京政府提出的「一國兩制」方案，這也不會成為未來的選項，「這是臺灣人民的共識」。