民進黨政府研擬推5倍振興券，在野黨多次呼籲應採現金發放，盼政府能聽進民意，但行政院非但聽不見，蘇貞昌院長日前出面解釋時還強調「5倍券等於現金」。對此，國民黨主席江啟臣10日痛批蘇貞昌公然說謊，一開口就想騙人。

針對蘇的說法，洪孟楷9日在臉書表示，如果「5倍券如果等於現金，那幹嘛不直接發現金就好？」浪費23億印刷成本、要全民再多等一個月、還必須全台商家配合填寫資料、登記、兌換，徒增困擾。

洪孟楷直言，說穿了，就是多此一舉。更是為了大內宣而想出的花招，沒把真正資源放在國人的需要上，民進黨政府真的好意思？

國民黨主席江啟臣今也在臉書貼文批評，認為蘇貞昌根本就是在媒體前公然說謊，說出「5倍券等於現金」的謬論，去年發行3倍券就已經證實，無論是帶動經濟的成效或是使用便利性都不如預期。

江啟臣表示，如果5倍券這麼厲害，那民進黨的高官更應該以身作則，2024前的薪水全部改為5倍券，而省下來的薪水則拿來發現金，有效振興經濟。