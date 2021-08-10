世界衛生組織（WHO）日前發布警訊，Delta變種病毒已成為目前新冠肺炎主流，林口長庚兒科急診醫師醫師吳昌騰昨(9日)晚間於臉書發文，點名Delta變異株有5項可怕之處，並表示若要預防變異株，疫苗需完成兩劑接種的覆蓋率至少要80%以上，遠高於指揮中心指揮官陳時中設定的群體免疫指標60%。

Delta變異株到底武功多麼高強？吳昌騰昨(9日)在臉書粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》發文表示，Delta變種病毒株感染者的病毒載量比原始毒株感染者最多高了1260倍，傳染力堪比水痘，就算拉開2公尺社交距離，也會有10%的機率被傳染，加上無症狀感染者的存在，這使得疫苗的防護能力大大下降，讓「突破性感染」的事件陸續發生。

根據美國研究報告指出，46%的突破性感染個案打的是輝瑞／BNT疫苗，38%是打莫德納疫苗，16%接種的則是嬌生疫苗。

吳昌騰說，國外研究顯示，莫德納第二劑接種6個月後，中和抗體顯著降低，對於Delta變變株的中和抗體效價僅為30，而美國輝瑞／BNT 7 月28日發表的數據顯示，BNT疫苗的保護率在接種六個月後從96% 下降到84%，六個月內預防新冠肺炎的總體效果為91%，研究結果指出，該疫苗在預防新冠肺炎的效力在給藥後每兩個月平均下降6%，但若保護率以研究中觀察到的速度持續下降，那麼在接種後的18 個月，疫苗效用基準將低於50%。若要預防Delta變異株我們的疫苗「完成兩劑接種」的覆蓋率至少要80%以上。