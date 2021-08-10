疫情捲土重來恐打擊燃油需求，受能源股走低拖累，周一美股標普500指數收黑，但美國公債殖利率上揚為金融股帶來提振，支撐標普500指數力守在歷史高點附近。

周一收盤，道瓊工業指數跌106.66點或0.3%，為35,101.85點。標普500指數跌4.17點或0.09%，為4,432.35點。那斯達克指數漲24.42點或0.16%，為14,860.18點

受原油價格下跌拖累，標普500指數11大類股以能源股表現最差，終場下跌1.47%。埃克森美孚和雪佛龍分別下跌1.2%和1.7%。Diamondback Energy大跌3.5%。

新冠病毒新增病例持續增加，以及實施更多限制措施的可能性，尤其是中國，加深投資人對燃油需求前景的擔憂。中國公布更多的確診數，而隨著Delta變種病毒擴散，美國單日新增確診數和住院人數均創下6個月來新高。

最新公布的職缺報告再度印證勞動力市場持續改善，美國10年期公債殖利率站回1.30%上方，創下7月16日以來新高，激勵金融股上揚0.31%。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，一般而言，在對經濟情勢敏感的周期型股票中，對利率敏感的股票將慶祝殖利率的正常化，即使正常值是1.30%，相較一周前僅為1.12%。這是驅動市場的原因。

特斯拉上漲2.1%，力撐那斯達克指數收高。此前投銀Jefferies上修該電動車製造商的股票評級，預期未來12個月股價將上漲逾20%。

美國第三大家禽生產商桑德森農場（Sanderson Farm）勁揚7.41%。在肉品價格持續飆升之際，該公司接受大宗商品公司嘉吉（Cargill Inc）和投資公司Continental Grain提出以45.3億美元進行收購的要約。

肉品加工大廠泰森食品（Tyson Foods）上修2021財年營收預測，股價大漲8.66%。

郵輪、航空等經濟復甦相關股下跌。在聯邦法院裁定郵輪公司可以要求乘客出示新冠疫苗接種證明後，挪威郵輪股價下跌近1%。嘉年華和皇家加勒比亦跌逾1%。美國航空和聯合航空分別跌2.2%和2.5%。

過去兩周以來，強勁的財報季帶動華爾街股市迭創歷史新高，多家大型企業公布的業績優於市場預期，強化了對後疫情時代經濟復甦的信心。

根據Refinitiv提供的IBES數據，截至上周五，分析師預估標普500指數成份股第二季獲利將成長93.1%。目前已有443家成份股公布季報，其中87.4%業績超出分析師預期，創下歷來最高的占比。

投資人將關注本周公布的美國通膨數據，以尋找聯準會政策走向的線索。

亞特蘭大聯準銀行總裁Raphael Bostic周一表示，在聯準會升息前，美國應該要早已度過疫情引發的經濟危機。里奇蒙聯準銀行總裁Thomas Barkin表示，今年高漲的通膨可能已經滿足升息的其中一個標準。

本月稍晚，聯準會官員將在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的會議，應該會提供可能開始縮減購債計畫的相關見解。