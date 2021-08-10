縮時攝影機廠邑錡(7402)上半年每股盈餘為0.7元，為充實未來營運資金，因應旗下自有品牌全新系列相機硬體與雲端平台的規畫，以及創新ODM應付在手訂單需提早備料與整合相機模組開發，邑錡董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為3億元。

隨著疫情趨緩，邑錡營運逐步回穩，第2季合併營收為1.43億元，季增28.2%，年成長93.8%，為7季來單季新高，稅後盈餘為1203萬元，季增197.7%，年成長244.4%，單季每股盈餘為0.52元；累計上半年合併營收為2.54億元，年成長47.2%，稅後盈餘1606萬元，年成長276.5%，每股盈餘為0.7元。

就兩大業務來看，邑錡自有品牌OBM銷售優化奏效，線上電商與線下專案通路相輔相成，且因應歐美市場基礎建設需求提升，建築工程BCC2000系列銷售持續暢旺，2021年第2季自有品牌占比由去年的47.4%提升為50.1%，品牌營收較去年同期成長104.9%，且創下近5年同期新高表現。

在創新ODM部分，邑錡表示，主要客戶訂單穩定，惟市場料況難以掌握，Brinno將緊盯供應鏈確保產能穩定無虞，Brinno整合台美兩地研發資源，成功打入由全球軟體巨擘主導的美國軍工微光影像裝置專案，成為核心相機模組主要供應商，已於第2季試產出貨，待產能穩定將逐月放大生產能量，來滿足已排至2022年底的訂單。

展望下半年，邑錡表示，自有品牌Brinno縮時攝影相機持續加速搭載Brinno自有晶片新一代系列機種之開發計畫，且公司樂觀看待美國8年1.2兆美元的基礎建設計畫，將加強行銷推廣以創造建築縮時相機之新一波長期銷售高峰；創新ODM目標將積極開發以Brinno自有晶片為核心的量產專案，透過Brinno晶片、韌體開發與成品量產成為閉鎖型可重複經濟，提升Brinno成為ODM專案的核心關鍵，有助於優化創新ODM業務營運模式，並同步提升創新ODM業務營收毛利，可望於並替公司營運創造更高效益。