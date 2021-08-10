【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌8月8日說，台灣疫苗覆蓋率自5月16日不到1％，現在已超過910萬人施打疫苗，涵蓋率達到36.88%，在亞洲名列前茅。蘇貞昌不僅說謊，而且還自我感覺良好。在台灣面臨嚴重疫苗荒的今天，他還有閒情逸致做大內宣，看了真令人火大！

首先，台灣根本沒有超過910萬人打到疫苗。根據CDC公布的最新資料（到8月9日10:00），台灣共有577萬4865人打AZ、290萬4455人打莫德納，總計只有867萬9320人打到疫苗，其中有50萬0977人打到第二劑。

蘇貞昌講的超過910萬人打到疫苗，應該是把第一劑和第二劑的施打人數相加，但不管台灣人打了一劑或兩劑，就是只有867萬人打到，蘇貞昌是刻意欺騙大眾，美化自己政績。

其次，再好看的數字，也騙不了民眾的真實感受。我最近還是不斷接到民眾陳情，希望能幫他們爭取疫苗，像是一位百貨業的7年級生，無奈表示，他們暴露在百貨賣場，接觸的人群多且複雜，很多人都可以打第二劑了，「為什麼我們卻連第一劑都打不到」？

還有圖書館員表示，每天要接觸很多讀者，也希望先打疫苗；更有指揮交通的義交反映，每天在外面站，「為何沒有疫苗打」？有人還因為預約到了第一劑莫德納，感覺比中統一發票還開心。這些民眾心聲都在在反映疫苗嚴重不足，蘇大院長看到了嗎？

蘇貞昌怎麼好意思夸夸其談，說台灣疫苗覆蓋率在亞洲名列前茅，但就算台灣疫苗覆蓋率有增加，和蘇貞昌也沒什麼關係，蘇貞昌正是害台灣缺疫苗的無能官僚。

民進黨政府為了護航國產疫苗，刻意壓低國際疫苗的採購量，到今年中，國際疫苗採購量不到2000萬劑，根本不夠台灣一半的人打兩劑，導致到貨量少，目前台灣目前面臨疫苗荒。

台灣疫苗施打快，也是因為地方政府設了很多大型接種站，加快市民的接種率，陳時中之前還脫口而出疫苗不夠，是因為地方政府打太快，感覺地方政府努力接種是一種錯誤。

蘇貞昌與其每天花心思騙來騙去大內宣，不如學學郭董，跑去國外催貨，讓台灣人民早點打到疫苗吧！

作者為新北市板橋區市議員

照片來源：作者臉書截圖。

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