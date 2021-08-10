【愛傳媒黃珊珊專欄】一周來每一天都是戰戰兢兢的，8月3日開放餐廳內用並挑戰父親節假期，餐飲業重新出發，雖然在三級管制期間市民會買外帶，但是更多的民眾已經改變生活習慣在家裡煮，這從傳統市場與大賣場的人流就可看出端倪。

這幾天我到各商圈與市場去探訪，有餐廳老闆告訴我其實他們也很兩難，因為開放內用客人還是很少，因為大家都還是會怕，開放後因為要梅花座沒有幾個座位可以用，還不如只做外送，可以省下冷氣與內場人力的經費，聽起來真的很辛苦，開與不開都是很困難的選擇！

8月8日到西門町美觀園日本料理吃午餐，也是特地去謝謝老闆在疫情期間送給我們聯合醫院篩檢站醫護人員很多很多便當，老闆說疫情時生意只剩兩成外送，開放內用可能會好一點點，但西門町的人潮不知道何時才會回來，這場疫災，萬華受傷甚深，怎樣讓大家重新拾回對萬華的信心，我們還需要更多的努力。

我高中到台北念書，就常常在西門町晃，西門町日夜都很熱鬧，但從今年的五月到七月，每次到萬華經過西門町，就像個死城，毫無生氣，大多拉下鐵門、沒有年輕人、沒有觀光客，現在慢慢復原，萬華要洗脫汙名，因為，現在萬華不再是疫情熱區了。

直興市場、西寧市場也是萬華很重要的兩個市場，其中西寧市場的老闆很驕傲地告訴我，西寧市場防疫做得非常徹底，沒有一個攤商染疫，是少數沒有確診攤販的公有市場，但是一樣在萬華區，客人也都不敢上門，專業做音響的老師傅們更是辛苦，三個月來幾乎沒有客人，真的很辛苦！

因為五到七月的疫情大爆發，市府的災害準備金用在防疫（專責防疫旅館、篩檢站、醫護人員費用等）都已用罄了，現在也正在規劃第二波的紓困與振興方案，八月底送追加預算到議會爭取支持，年底前希望能讓各行各業穩步向前！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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