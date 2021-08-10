澳洲籍女子朱弗里（Virginia Giuffre）9日正式提告英國安德魯王子（Prince Andrew），指控安德魯在她17歲時三度侵犯她。

38歲澳洲籍女子朱弗里（Virginia Giuffre）昨（9）日正式提告英國安德魯王子（Prince Andrew），朱弗里指控安德魯在她17歲時三度侵犯她，希望對此求償。

綜合路透社、美聯社報導，自稱被已故美國億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）訓練成「性奴」的朱弗里昨日正式向美國曼哈頓地方法院提起民事訴訟，控告61歲的英國女王次子安德魯王子在20多年前多次侵犯她。

朱弗里在訴狀中指出，有一回在艾普斯坦名媛女友麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）的倫敦家中，艾普斯坦、麥克絲威爾及安德魯聯合強迫她與王子發生性行為，接著安德魯就對她性侵犯。

另一次是在艾普斯坦的曼哈頓豪宅，當時麥克絲威爾強迫朱弗里及另一名女孩坐在安德魯的腿上任他撫摸，當時王子也侵犯了朱弗里。

還有一次是在艾普斯坦位在美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）的私人小島上。

英國安德魯王子聲稱不曾見過朱弗里（Virginia Giuffre），不過兩人多年前的親密合照流出。

訴願指出，根據艾普斯坦與麥克絲威爾的對話，安德魯王子當時知道朱弗里還未滿18歲，每一次朱弗里都受到艾普斯坦、麥克絲威爾「以及、或者」安德魯的「明示或隱含的威脅」，要求她和王子進行性行為，朱弗里指出，「這三人有非常強大的關係、財富及權威」，她害怕如果不服從他們的要求，自己可能會死掉或受傷，或者面臨其他後果。

朱弗里主要控告安德魯王子違反《兒童受害法》（Child Victims Act），希望尋求補償及懲罰。

朱弗里在聲明中表示，「我要安德魯王子為他對我做的事負責」，「這些權貴也必須為自己的行為負責，我希望其他受害者看到，不需要活在沉默與恐懼之中，可以透過挺身而出、伸張正義重獲新生。」

針對被告，安德魯王子的發言人尚未回應。

朱弗里先前就曾公開指控受到安德魯性侵犯，迫使安德魯於2019年接受英國廣播公司（BBC）專訪澄清，當時安德魯聲稱不記得見過朱弗里，也不可能在麥克絲威爾的家中與她發生性行為，因為當晚他參加完兒童派對後就回家了，強調朱弗里很多說詞都是錯的，「從沒發生過。」

艾普斯坦受到多名女性指控在她們還未成年時強迫進行性行為，他於2019年7月被捕，不過次月就在紐約監獄中自縊。不過曼哈頓聯邦檢察官仍持續對這起案件進行調查，並且正式要求約談安德魯王子。

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