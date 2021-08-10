統振(6170)7月合併營收為2.6億元，月成長10.56%、較去年同期減少27.02%，在排除去年同期統達(去年9月分割子公司)的營收相比，則較去年同期減少13.53%；累計1至7月合併營收為17.19億元，年減少16.11%，排除去年同期統達之營收，較去年同期成長1.56%。

統振表示，受惠於金融科技與通訊的業績穩健增加，奠定公司良好營收成長的基礎，加上流通事業代理之新產品已逐步小量鋪貨至實體通路與線上平台，是創造統振7月營收呈月增表現的重要關鍵。目前統振金融科技事業仍持續配合電支條例依法籌備及遞件申請有限執照，以期10月29日外籍移工小額匯款沙盒實驗出沙盒後，順利接軌並申請有限執照後正式落地，助力金融科技業務版圖擴張，並對整體營運帶來正面的挹注。

展望第三季，統振維持審慎樂觀看法。統振仍致力創造能源、金融科技與通訊、流通三大主要事業體齊步穩健擴張，挹注公司整體營運良好成長動能，除了謹慎面對台灣疫情捲土重來的考驗，完善各項防疫措施，降低各項不確定性風險對於公司的營運影響數，再者，管理能力、組織能力和統整能力的優化一向是公司重點發展的項目，未來統振將持續整合集團營運資源，橫向擴張包括流通事項代理銷售更多類型產品、開拓移工市場更多業務範疇等，輔以策略聯盟，以期提升公司經營綜效，創造整體營運規模放大。