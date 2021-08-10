美國本周將公布7月消費者物價指數（CPI），若數據並未趨緩，甚至比6月出現更快的成長速度，聯準會考慮縮減寬鬆貨幣政策的壓力也隨之增加，因此有專家認為，該數據將成為近期左右美國經濟發展的關鍵數據，同時他也怒批聯準會官員低估通貨膨脹問題，讓美國陷入衰退的風險。

CNBC報導，安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，如果CPI數據呈現溫和型的通貨膨脹，美國將出現「金髮姑娘」型的經濟狀態，意味在經濟高速成長的情形下，通膨率仍維持在相對低點，以較健全的方式運作。

不過，Mohamed El-Erian預測，CPI數據將持續攀高，決策者承受的升息壓力也跟著上升，他說：「我認為聯準會已經遲到了，應該早點開始討論縮減購債，儘管通膨最終會逐漸消退，但持續的時間會比聯準會所預期的還要長。」

Mohamed El-Erian強調，聯準會官員低估通貨膨脹問題，並讓美國陷入另一場衰退的風險，雖然官員們堅稱只要供應鏈瓶頸消失，通膨壓力就會跟著消失，但現在越來越多的證據證明聯準會是錯誤的。

事實上，Mohamed El-Erian先曾對通膨數據持續飆升示警，「我開始擔心聯準會對通膨問題反應慢半拍，導致最後需要迎頭趕上，如果聯準會確實讓美國經濟陷入這種狀況，將不得不提前升息或緊縮寬鬆貨幣政策。」

由於產業鏈供不應求狀況並未緩解，加上觀光、旅遊族群因解封而受惠，美國6月CPI數據年增5.4％、月增0.9％，漲幅為13年來最高，且扣除掉對物價較為敏感的能源及食物的核心CPI年增也達4.5%，是1991年11月後的最大漲幅。