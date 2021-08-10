西南部遭盧碧颱風所引發的西南氣流重創，據國家災害科技中心（NCDR）統計，最高連日雨量達2427毫米，幾乎是台灣一整年的年平均雨量，造成中南部地區多處積淹水與基礎建設毀損。國民黨立委李貴敏痛批，在豪雨下不僅斷橋重現連高鐵也停駛，讓她不禁質疑，8800億前瞻預算、每年幾百億治水預算與2000多億水環境建設預算，到底都花去哪了？

李貴敏9日在臉書發文質疑，豪雨重創南部縣市，斷橋重現、高鐵停駛，讓人馬上想起8800億前瞻預算，還有民進黨執政後，每年大概都花了幾百億治水，前後編了2000多億水環境建設預算，但淹水地方還是照淹，這些錢到底用到哪裡去了？

李貴敏抨擊，這個政府面對批評不思檢討，自己治水績效差還反過來批評在野監督的聲音。其實在野黨關心的是人民納稅錢有沒有花在刀口上？人民眼睛是雪亮的，這些預算很大部分不是花在美化工程，就是大內宣，沒有真正解決治水、疏濬問題，所以最該檢討的就是民進黨政府。

對此，李貴敏呼籲，民進黨立委這麼多，國會早已沒有任何卡關，幾乎要五毛給一塊，行政院院長蘇貞昌滿手都是資源，更應審慎思考預算使用優先順序，不要只關心面子工程、美化工程，要更有系統的整體規劃。「但這些建議，對無心無能的蘇內閣，大概只是對牛彈琴。」