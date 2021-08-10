被網友封為「最美性博士」的許藍方今（10日）遭踢爆與一名醫生人夫譜不倫戀，等不到道歉的正宮一狀告上法院，但許藍方經紀人否認到底，強調爆料是空穴來風。事實上，許藍方致力倡導正確性知識，曾說過「性慾像食慾不該被壓抑」，呼籲外界應在孩子3歲時學習性教育。

37歲許藍方擁有台北醫學大學護理學博士高學歷，本來從事教職，因緣際會踏入自媒體圈，創立YouTube頻道暢談性愛、兩性關係與衛教，亮眼的外型和清晰口條受到外界注意，創下破百萬點閱，卻被《鏡週刊》抖出不倫戀形象受挫，她5月時客串YouTube頻道「茜珊chienshannn」，提到自己轉行當網紅，有被問過「你一個高學歷女孩，公開講性不會害羞嗎？」許藍方無奈的表示，台灣社會現在的風氣仍保守，不敢大膽談性，當老師時教導保險套的使用觀念，卻遭校方關切，後來拍攝性愛議題的影片也被YouTube黃標。

許藍方直言「性慾就像是食慾一樣」不該是禁忌話題，因為出生時吃飯睡覺跟性就存在了，更表示小孩3歲就能學習符合年紀的性教育，當孩子撫摸自己性器官或指著父母的性器官，懵懂地詢問「這是什麼」就是很好的機會教育，還能提醒小孩這部位很私密，要注意隱私和尊重他人。此外，孩子若進入青春期對性行為好奇，以及出現高漲性慾時，父母和老師應該藉此傳遞正確的性教育，讓孩子先學會排解自我需求，等到成年有對象才能好好帶領對方，並不要期待由陌生人來教自己如何性福。