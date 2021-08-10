國內新冠疫苗存量吃緊，莫德納更是一劑難求，繼傳出民眾願意花2萬元酬勞，請他人幫忙搶殘劑後，昨晚爆出有女網友在地方臉書社團發文詢問，65歲以上還未打疫苗的人，有沒有人想打莫德納，有意願的人可以私訊她，引發網友暴動，《中時新聞網》今致電該醫院詢問，院方證實確有此事，表示釋出的莫德納是之前預約接種但沒來的人剩下的名額。

原PO昨（9）日晚間於臉書社團《愛新莊我是新莊人》發文，詢問有沒有45年次、65歲以上還未接種新冠疫苗的人想打疫苗，並標榜是打莫德納。貼文曝光，立刻引發網友暴動，「我爸40年次，請問可以施打嗎？」、「我父親44年次，有慢性病想打莫德納」、「我爸34年次，第一劑也還未施打，請問還有機會嗎？」、「您好，請問哪邊可以施打？」、「+1我爸43年次可以打嗎？」

一名女網友於地方臉書社團發文詢問「要不要打莫德納」。（圖／翻攝自愛新莊我愛新莊人）

貼文吸引不少想打疫苗的網友詢問。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

對於留言的網友，原PO皆回應「已私訊您囉」，其中一名收到私訊的網友透露，原PO僅說明施打醫院的地址位於新北巿土城中央路一段，網友進一步再詢問是否隨時都可施打時，原PO則要求留下聯絡資料，會請院方主管再聯繫，但今早該貼文已刪除。

原PO私訊透露施打疫苗的醫療院所。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

《中時新聞網》依臉書提供的地址致電該醫院詢問，院方表示確有此事，釋出的莫德納疫苗是之前預約接種但人沒到剩下的配額，但院方表示，今天已經額滿，若有需要可先留下聯繫方式，有再釋出會再通知。

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