美國在台協會（AIT）主席莫健近日表示，中國目前是習近平一人決策，為台海帶來空前不確定性，美國會多方強化區域嚇阻力，除展現軍事能力外，結合盟友夥伴也是重要一環。

莫健（James Moriarty）近日接受華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）專訪，談論台灣海峽政治安全動態，訪問內容今天上線。

莫健在專訪中表示，中國近年制度上的改變是台海最危險因素之一，卻鮮少有人談論。在許多方面，北京變得更自信也更武斷，所有重要機構組織直接隸屬在中華人民共和國主席習近平底下，成為「一人決策」，沒人能質疑政策方向是否錯誤。

在這背景下，莫健說，台海面臨的空前不確定性，是中國過去仍能容納不同聲音的共同領導決策制度下所未曾見過的程度。

莫健說，維持台海嚇阻力未來仍會是美國重點工作，這要靠多方面努力，包括解決「如何將太平洋縮小」的問題，確保台海若情勢失控，美軍不用花費太多時間橫渡太平洋，美方應投注找到問題答案所需的一切資源。

莫健強調，就他來看，若中共持續當前道路，會是美國最大的長期威脅。軍事上，美方須在區域展現存在感且蓄勢待發，實際作為雖會依屆時決策所定，但有能力做出有效回應。

此外，莫健表示，美國盟友夥伴也是相當重要一環，近來日本、歐洲與南韓態度都有所轉變，開始談論起台海和平穩定，「這是3年前無法想像的事」。

至於華府是否該摒棄台海「戰略模糊」政策，莫健認為，美國應有技巧地處理難題，在盡可能強化嚇阻力的同時，應避免讓北京認為未來情勢只會更艱難，必須早點行動。若美國摒棄戰略模糊政策，他擔心恐造成反效果。

莫健擔任AIT主席近5年時間，他過去曾派駐台北、北京，也曾在美國前總統小布希（George W. Bush）時代擔任國安會亞洲事務資深主任，主要負責美國在東亞、太平洋與東南亞政策，相當熟稔台海事務。