鈺創(5351)受惠今年來利基型DRAM價格喊漲，第二季獲利季增高達1.8倍，今年已經續兩個季度獲利，上半年每股賺0.76元，鈺創下半年接單暢旺，法人預估，營運將逐季成長，今年可望轉虧為盈。

鈺創第二季合併營業收入為12.76億元，季增加22%，較去年同期增加43%。第二季稅後淨利1.51億元，季成長高達約1.8倍，稅後每股淨利為0.56元，連續兩個季度轉盈。

鈺創累計今年上半年合併營業收入為23.25億元，上半年稅後淨利為2.05億，優於去年同期歸屬母公司淨損1.47億元，稅後每股淨利為0.76元。

鈺創今年營運大躍進，主要是因為三大DRAM廠減少4Gb以下容量利基型DRAM供貨，韓系DRAM廠將舊製程移轉生產CMOS影像感測器，系統廠及OEM廠訂單大舉轉向台灣，使得鈺創接單滿載，法人也看好，鈺創下半年營運可望逐季成長。

鈺創推出專精型緩衝DRAM，製程推進至25奈米，已打進5G寬頻通訊、人工智慧(AI)終端、雲端儲存等新興應用，並成功帶動今年營運由虧轉盈。

鈺創7月合併營業收入為5.16億元，月增加13.9%，較去年同期增加92.5%。累計前7月營收為28.42億元，較去年同期增加41.1%。