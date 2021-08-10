台股加權指數10日開在17492.45點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在596元，小漲1元，但隨即由紅翻黑，使台股早盤受到壓抑，在平盤下附近震盪，電子族群以個股表現為主。

而在7月亮眼業績帶動下，萬海（2615）早盤大漲逾2％，長榮（2603）、陽明（2609）亦同步向上，航運股占成交比重逾四成，成為盤面亮點。

Delta變種病毒快速蔓延推升中美確診人數、衝擊石油類股，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數雙雙從歷史高拉回，但特斯拉逆勢走揚，仍帶動那斯達克指數收高。

道瓊工業平均指數8月9日終場下跌0.3％（106.66點）、收35101.85點。

那斯達克指數上漲0.16％（24.42點）、收14860.18點。費城半導體指數下跌0.36％（12.29點）、收3399.76點。

中信投顧分析，9日台股盤中急跌，仍見抽腳百點，並力守10日線支撐，除了凸顯8月2日長紅支撐有效性不弱，多方尚具抵抗力道之外，就航運、鋼鐵指標股抗跌走高延續橫盤築底格局來看，人氣指標族群逐漸落底，也有助多方持股信心回穩，在目前美歐股市維持高姿態格局下，台股伺機再次挑戰月線反壓，並非全無機會。

只是，台股在美股表現不弱下，9日仍以日線連三黑延續緩跌走勢，短線頹勢未見扭轉跡象，而櫃買指數意外補跌，失守月線支撐，亦隱約透露內資已有不耐久盤心態，預料台股短線仍不易有順風順水表現，因此，操作上不宜追高，而選股上則應以具基本面、乖離不大，且技術面處相對低檔的標的為主。